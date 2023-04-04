Depremzede kündekari ustası açtığı atölyede çalışıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - MESUT KARADUMAN / GÖKHAN BALCI - Kündekari ustası Halil Maraşlıoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yeniden açtığı atölyesinde ahşaba şekil vermeye devam ediyor.

Depremde yakınlarını kaybeden, evi ve atölyesi de zarar gören 40 yıllık kündekari ustası 58 yaşındaki Maraşlıoğlu, bir süre iş yerini açamadı.

Atölyesindeki hasarı gideren Halil Maraşlıoğlu, kapı, minber ve mihrap gibi ahşaptan eserleri tekrar üretmeye başladı.

Selçuklu'dan bugüne uzanan ahşap sanatını yaşatmaya devam eden Maraşlıoğlu, babasından öğrendiği kündekari tekniğiyle tahta parçalarını sanat eserine dönüştürüyor.

Maraşlıoğlu, AA muhabirine, hayatına kaldığı yerden devam etmek için atölyesini açarak çalışmaya başladığını söyledi.

Depremin herkesi derinden etkilediğini belirten Maraşlıoğlu, "Allah kimseye bir daha böyle bir acı göstermesin. Eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı kaybettik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Evimiz hasarlı olduğu için şu an eve giremiyoruz. Bir şekilde hayata devam etmek zorundayız. Hayatımızı yavaş yavaş normale döndürmeliyiz." diye konuştu.

Maraşlıoğlu, esnafın, ustaların kepenklerini açıp işlerinin başına geçtiğini dile getirdi.

Deprem nedeniyle atölyesinde ufak çaplı hasarlar oluştuğunu ifade eden Maraşlıoğlu, şunları anlattı:



"Yavaş yavaş toparlanmaya başladık. 'Yiğit düştüğü yerden kalkar.' deyip işimin başına geçtim. Biz de kaldığımız yerden hayata devam edeceğiz. Şu an hat çalışmalarım, ahşap çalışmalarım var, kündekari çalışmalarım var. Deprem psikolojimizi bozdu, sıkıntılar yaşadık. Allah'tan geldi, bu halimize de şükür. Kahramanmaraş'ımızı yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Birlik olarak Kahramanmaraş'ın eski günlerine dönmesi için canla başla çalışmaya devam ediyoruz."

Maraşlıoğlu, yaptığı eserlerin daha çok ibadethanelerde kullanıldığını, hedefinin mesleğini gelecek nesillere aktarmak olduğunu kaydetti.

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