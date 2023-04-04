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Depremden 30 saat sonra enkazdan kurtarılan avukat yaşadıklarını unutamıyor

AA

Depremden 30 saat sonra enkazdan kurtarılan avukat yaşadıklarını unutamıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanda kardeşini kaybeden, enkazdan babası ve kardeşleriyle birlikte kurtarılan avukat Ahmet Kara, Avukatlar Günü'nü buruk şekilde karşılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki 9 katlı Birgül Apartmanı da yıkıldı.

Kahramanmaraş Barosuna kayıtlı 24 yaşındaki avukat Ahmet Kara, babası Necati Kara, birlikte yaşadığı Nehir Hallek, kızı Alya Hallek (11) ve kardeşleri Ayşe Yaren ve Burak Kara (4) enkazda kaldı.

Burak ve Alya Kara'nın hayatını kaybettiği depremde babası ve Nehir Hallek bir süre sonra enkazdan çıkartıldı. Ahmet Kara ise kardeşi Ayşe Yaren ile yaklaşık 30 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.

Bir süre tedavi gördükten sonra iyileşen Kara, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü, hayatta kalmanın buruk mutluluğunu yaşıyor.

Avukat Ahmet Kara, AA muhabirine, deprem gecesi kardeşinin çığlığıyla uyandığını söyledi.

- "Kardeşimin ensesini üfleyerek sıcak kalmasını sağladım"

Sarsıntının etkisiyle binanın aşağı doğru çöktüğünü belirten Kara, "Sıkışmıştık, kız kardeşimin kafası göğüs bölgemdeydi. İkimizde nefes almakta zorlanıyorduk, kardeşim nefessizlikten ölmek üzereydi. Kafasının üzerindeki molozları aldım ve biraz nefes almasını sağladım." dedi.

Eline geçirdiği sopa sayesinde bir boşluk fark ettiğini anlatan Kara, "O boşluğa önce kendimi attım, sonra kardeşimi bulunduğu alandan çekmeye çalıştım. Kardeşimin bacağı sıkışmıştı, ensesini üfleyerek sıcak kalmasını sağladım. Elime geçirdiğim havluyu üzerine örttüm." diye konuştu.

Kara, soğukkanlılığını korumaya çalıştığını ve enkazdan sesini duyurmak için çaba gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun diyerek tam uyuyacakken kardeşim Ayşe Yaren yaralı bacağıma vurarak, 'Abi bir ses duydum.' dedi. Yaklaşık 17 saat sonra sesimizi duydular. Yalçın diye birisini arıyorlardı, ben de seslenerek aileme sesimizi iletmelerini istedim. Verdiğim yer tarifiyle arama kurtarma ekipleri ve akrabalarım çalışmalara başladılar. 30 saat sonra beni çıkarttılar, kardeşimde benden 2 saat sonra çıkmış. Öyle bir ortamdı ki kıyamet günü gibi, herkes canının derdindeydi. Çok kötü bir ortamdı."

- "Binada 110 kişi kalıyordu 15 kişi kurtuldu"

Böbreklerinin iflas etme noktasına geldiğini ve bir süre Kayseri'de tedavi görerek sağlığına kavuştuğunu dile getiren Kara, "Bu binada 110 kişi kalıyordu yalnızca 15'i kurtuldu ve bunun dördü biziz." dedi.

Kara, enkazdan yaralı çıkartılan ve tedavisi devam eden kardeşi Ayşe Yaren'in hayatta kalmasının en büyük tesellileri olduğunu dile getirdi.

Depremde avukatlık ofisinin de yıkıldığını söyleyen Kara, mesleğe yeni başlamış bir avukat olarak 5 Nisan Avukatlar Günü'ne de buruk girdiğini vurguladı.

- Kurtarma çalışmalarına meslektaşı Furkan da katıldı

Ahmet Kara'nın meslektaşı ve aynı zamanda amcasının oğlu olan Furkan Kara ise depremden herhangi bir sorun yaşamadığını, kurtulunca haber alamadığı amcası ve kuzenlerin evlerine gittiklerini söyledi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına da katılan Kara, o gün yaşadıklarını anlatmanın tarifsiz olduğunu dile getirerek, kuzenlerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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