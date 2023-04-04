Depremzede engellinin akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını Mehmetçik karşıladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - Kahramanmaraş'ta Mehmetçik, çadır kentte yaşayan bedensel ve zihinsel engelli 17 yaşındaki Elif Ezgi Akyol'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Akyol ailesinin 2 katlı evi depremde ağır hasar gördü.

Bedensel engelli Cuma Akyol ile Hatice Akyol, bedensel ve zihinsel engelli kızları Elif Ezgi, 10 yaşındaki Buket ve 5 yaşındaki Deniz Arda ile evlerinden yara almadan çıkabildi.

Depremzede aile, Pazarcık Stadyumu'nda kurulan çadır kentte yaşamaya başladı. Elif Ezgi'nin ihtiyacından haberdar olan ve depremzedelere sıcak yemek hizmeti sunan Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığının sahra mutfağında görevli 8 asker, hayırseverlerin de desteğiyle engelli kıza akülü tekerlekli sandalye satın alarak hediye etti.

- "Allah onlardan razı olsun, kalkıp oturup onlara dua ediyorum."

Anne Hatice Akyol, AA muhabirine, deprem gecesi engelli kızını sırtına alarak evlerinden çıkardığını söyledi.

Eşinin de sürünerek evden çıktığını belirten Akyol, en küçük çocukları Deniz Arda'yı da ablası Buket'in kucakladığını anlattı.

Çadır kentte her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Akyol, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli kızının akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılayan askerlere teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun, kalkıp oturup onlara dua ediyorum. Elif Ezgi'yi kaldırıp, indirmesi çok zor oluyordu." dedi.

Çadır kentte görev alan askerlerle aile ortamlarının oluştuğunu ifade eden Akyol, "Elif Ezgi, akülü aracı görünce çok sevindi." diye konuştu.

Bedensel engelli baba Cuma Akyol da askerlere hediyeleri için teşekkür etti.

- "Askerlerle büyük bir aile olduk"

Çiftin çocukları Buket Akyol da her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan askerlere şükran duyduklarını söyledi.

Ablasının akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmasına çok sevindiğini dile getiren Akyol, "Ablamın sevinmesi beni de mutlu etti çünkü annemin yükü çok hafifledi." ifadelerini kullandı.



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