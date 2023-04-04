Lise öğrencisi 5 arkadaş ilk günden bu yana depremzedelerin yardımına koşuyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - MUHAMMED KAYGIN / ÖZGÜR ALANTOR - Gaziantep'te aynı lisede okuyan 5 arkadaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yürütülen yardım faaliyetlerinde görev alıyor.

Gaziantep Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencileri Yusuf Duman, Burak Gül, Mehmet Efe Sezer, Muhammet Şen ve Furkan Karataş, merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzedeler için yürütülecek çalışmalara katkı sunmak istedi.

Gaziantep'te Genç İHH üyesi de olan öğrenciler, derneğin depremzedeler için yürüttüğü yardım çalışmalarına katıldı.

Depremin ardından okulların kapalı olduğu dönemde tüm zamanlarını afetten etkilenen kentlerde yardım malzemesi ve gıda kolisi dağıtarak geçiren öğrenciler, eğitim öğretimin yeniden başlaması nedeniyle yardım faaliyetlerini hafta sonları sürdürüyor.

- "Üzerimize düşeni yapmaya çalıştık"

Öğrencilerden Yusuf Duman, AA muhabirine, Gaziantep'te ailesiyle yaşadığını, üniversite sınavına hazırlandığını söyledi.

"İlk günden bu yana çadır kurup, koli taşıdık. Türkoğlu, Nurdağı, İslahiye'de yardıma ihtiyaç duyulan bölgelerde battaniye, erzak dağıttık. Ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştık. Böyle bir afet yaşandıktan sonra üzerimize düşeni yapmaya çalıştık." diyen Duman, şu anda hafta sonları Gaziantep İHH ile iftar programında görev aldığını belirtti.

Duman, Türkoğlu'nda beş noktada yemek dağıtım yerleri bulunduğunu, burada depremzedelere iftarda yemek dağıttıklarını ifade ederek, ardından bu noktalardan insanların sahur için yemek alabildiğini kaydetti.

Daha önce Gaziantep Genç İHH'de gönüllü olduklarını dile getiren Duman, yardım faaliyetine devam ettiklerini anlattı.

Burak Gül, aynı zamanda depremzede olduklarını belirterek, depremin yaşandığı günden bugüne ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gül, "Her ramazan evde oluyorduk, ailelerimizle iftar yapıyorduk ama bu ramazan olağanüstü. Birçok kişi ailesini kaybetti. Burada ailesini kaybetmiş birçok insan var ve ailesiyle yemek yeme şansı yok bir daha." dedi.

Mehmet Efe Sezer de depremden etkilenen birçok ilde görev aldıklarını belirterek, yardıma ihtiyaç duyulan illerde çalıştıklarını anlattı.

Efe, ramazan dolayısıyla şu anda iftarda yemek dağıttıklarını aktardı.





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