Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 10 mahallede sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti olan bina yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları 10 mahallede devam ediyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Onikişubat ilçesinde Ağcalı, Çukurhisar, Ilıca, Yolyanı, Yusuflar, Orhangazi, Hacı Bayram Veli, Mimar Sinan ve Oruç Reis mahalleleri; Dulkadiroğlu ilçesinde de Erkenez Mahallesi'nde çalışma yapılıyor.

Yıkılacak binaların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor, daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler, diğer yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev ve iş yeri sahipleri de takip edebiliyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 24'ünün yıkımının bugün tamamlanması planlanıyor.



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