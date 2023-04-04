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Afetzede çocuklar yararına açık artırmaya çıkarılan yumurta 20 bin liraya satıldı

AA

Afetzede çocuklar yararına açık artırmaya çıkarılan yumurta 20 bin liraya satıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/HALİFE YALÇINKAYA - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzede öksüz ve yetim çocuklar yararına açık artırma ile satılan yumurta 20 bin 100 liraya alıcı buldu.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarından Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği gönüllüsü Gülbahar Sarıoğlu'na, yardım faaliyetleri için gittiği Kahramanmaraş'taki kırsal mahallede tavuk hediye edildi.

Sarıoğlu, tavuğun yumurtasını öksüz ve yetim çocuklar yararına satmaya karar verdi. DSİ 20. Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki lojistik depoda düzenlenen musiki dinletisinde yumurta açık artırma ile satışa sunuldu.

Açık artırma sonunda yumurta, 20 bin 100 liraya Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Samsun temsilcisi ve Kahramanmaraş'taki yardımların koordinatörü iş insanı Fatih Demir tarafından satın alındı.

Gülbahar Sarıoğlu, AA muhabirine, eşinin depremin hemen ardından destek için Kahramanmaraş'a geldiğini, üç hafta sonra da kendisinin bölgeye gelerek ona destek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 45 gündür yardım faaliyetlerine gönüllü olarak katıldığını belirten Sarıoğlu, öksüz ve yetim çocuklar için bir şeyler yapmaya karar verdiğini anlattı.

- Ayakkabı verilen çocuk, "Annem yanımda olsaydı bunu istemezdim" dedi

Yardıma ihtiyaç duyan insanların bir nebze de olsa kalplerine dokunmak istediğine işaret eden Sarıoğlu, şunları söyledi:

"Bir köye gitmiştik, bir arkadaşımız orada bize tavuk hediye etmişti. O tavuk yumurtlayınca, 'Açık artırmaya çıkaralım, Allah kısmet ederse kimsesiz, öksüz yetim 100 çocuğumuzu giydirelim' diye kampanya başlattık. Böylelikle belirli bir seviyeye geldik. Rabb'im daha çok hizmet etmeyi nasip etsin. Özellikle bir Cebrail kardeşimiz vardı, 12 yaşında. Depremde babası işteydi, iki kız kardeşi ve annesi var evde. Çocuk iki kız kardeşini kurtarıyor ama büyük mücadelesine rağmen anneyi kurtaramamış. Annesinin son nefesinde Cebrail'e söylediği, 'Oğlum kızlarım sana emanet' ve o çocuk artık hiç konuşmuyor. Tek şey söyledi ayakkabı verirken, 'Annem yanımda olsaydı bunu istemezdim'. Bu, yüreğimi gerçekten parçaladı. Türkiye'nin yüreğini parçalıyor aslında. Buradaki çocuklar hepimizin çocukları. Buradaki aileler hepimizin aileleri. Henüz daha depremin yaraları kapanmadı ve uzun süre de kapanmayacak ama bizler bir bütünüz. İnşallah el ele verdiğimizde hep birlikte kapatacağız."

Sarıoğlu, yaşadığı bu diyaloğun ardından ertesi gün kendisine hediye edilen tavuğun yumurtasını açık artırmaya çıkardığını dile getirerek, "Mehmet Topuz bey ile başladı, Fatih Demir ile devam etti. İhalemiz Samsun başkanımızda kaldı. Bizlere destek olmak isteyen arkadaşlarımız ulaşabilirler. Kahramanmaraş bölgesinde onları bekliyoruz." diye konuştu.

Fatih Demir de açık artırma kendisinde kaldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bizim için altın yumurta. Paranın gideceği yer yetimler olduğu için maddi değeri bizim için önemli değil, manevi değeri gerçekten çok yüksek." ifadesini kullandı.

Demir, satın aldığı yumurtanın üzerine çocukların isimlerini yazmayı ve ofisinde saklamayı düşündüğünü sözlerine ekledi.


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