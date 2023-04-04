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Depremde 30 üyesini kaybeden Kahramanmaraş Barosu, Avukatlar Günü'ne buruk giriyor

AA

Depremde 30 üyesini kaybeden Kahramanmaraş Barosu, Avukatlar Günü'ne buruk giriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA / SERHAT ZAFER - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, tüm meslek grupları gibi yargının bir parçası olan avukatları da derinden etkiledi.

Kahramanmaraş Barosuna kayıtlı 30 avukat, depremlerde hayatını kaybetti, enkaz altında kalan çok sayıda avukat ise yaralandı.

Gerek meslektaşlarını gerekse yakınlarını kaybeden avukatlar, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek birbirlerine destek olmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Serkan Özgül, AA muhabirine, yaşadıklarının bir deprem değil, felaket olduğunu söyledi.

Deprem gecesi sarsıntının etkisiyle uyandığını ve evinin dışına çıktığını belirten Özgül, "O sarsıntı gerçekten anlatılacak bir şey değil, yer yarılıyor, kıyamet kopuyor sandık." dedi.

- "Baro binamızın sağlam olduğunu görünce içimiz rahatladı"

Depremin ilk anından itibaren gerek meslektaşlarına gerekse vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Özgül, "Onikişubat ilçemizde bulunan baro binamızın ayakta kaldığını, sağlam olduğunu görünce içimiz biraz daha rahatladı. Diğer deprem bölgelerinde baro binaları konusunda sıkıntılar vardı." diye konuştu.

Özgül, Kahramanmaraş Barosuna kayıtlı 1370 avukatın olduğunu, 200'e yakın da stajyer avukatın bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki 30 meslektaşımızı depremde kaybettik. Ailesini güvenli bir yere götüren meslektaşlarımız yardım için baro binamıza geldi. Bütün meslektaşlarımıza ulaşmaya çalıştık ve çok şükür bir çoğuna ulaştık ama ne yazık ki ulaşamadıklarımız vardı. Yaralı olduğunu duyduğumuz, hayatta olduğunu duyduğumuz meslektaşlarımız bizi sevindiriyordu ve elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık."

Avukatlar Günü'ne buruk girdiklerini belirten Özgül, "Avukatlar Günü'nde önceki dönemlerde hep mutlu olurduk ama ne yazık ki bu dönem bir kutlama yapamayacağız." diye konuştu.

- "Deprem felaketinde kaybettiğimiz meslektaşlarımız için anı köşesi yapacağız"

5 Nisan Avukatlar Günü'ne iftar programı düzenlediklerini ve hayatını kaybeden meslektaşlarını dualarla anacaklarını söyleyen Özgül, "Bu dönem buruk geçecek. Baromuzun en güzel köşesine deprem felaketinde kaybettiğimiz meslektaşlarımız için anı köşesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş il genelindeki tüm meslektaşlarının hem evleri hem de ofislerinde hasar tespiti yapıldığını kaydeden Özgül, "Kahramanmaraş merkezinde 600 civarındaki meslektaşımızın ofisi yıkık, ağır hasarlı ya da acil yıkılacak durumda. Şu anda meslektaşlarımız maddi gelir sağlayamıyor. Bir taraftan ofisinin olması lazım, bir taraftan hayatını idame ettirmesi için para kazanması lazım." diye konuştu.

Özgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meslektaşlarımızın arkasında durarak onlara bir çalışma imkanı sağlamamız gerekiyor. Baro binamızı tadilata aldık ve ofisi yıkılanlara veya ağır hasarlı olan meslektaşlara bir çalışma ortamı yapacağız. Meslektaşlarımız güvenli bir şekilde baro binamızda iş hayatlarını devam ettirecekler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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