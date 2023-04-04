Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah buradan gelen talepleri mümkün olduğu kadar Yeniden Refah Parti olarak gündeme getirip çözüm için gereken adımların atılmasına vesile olmak istiyoruz." dedi.

Erbakan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar aldığı için Ticaret Borsası binasında faaliyet gösteren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu'yu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Erbakan, depremde ağır yara alan Hatay ve Osmaniye'ye de ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Bölge insanının derdine ortak olmayı amaçladıklarını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Maksadımız bir kez daha geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletmek. Aynı zamanda teşkilatımızın hayata geçirdiği çadır kentleri dolaşmak. Amacımız, buradaki depremzede kardeşlerimizle mübarek Ramazan gününde birlikte iftar yapmak. Ticaret ve Sanayi Odamıza da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Başkanımız, Kahramanmaraş'taki ticaret sanayi ve üretimin yeniden eski günlere dönmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bizleri bilgilendirdi. İnşallah buradan gelen talepleri mümkün olduğu kadar Yeniden Refah Partisi olarak gündeme getirip çözüm için gereken adımların atılmasına vesile olmak istiyoruz."

Açıklamanın ardından Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Balyazıt'la görüşen Erbakan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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