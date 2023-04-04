Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta çadır kentte iftar yaptı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, orucunu Kahramanmaraş'ta çadır kentte depremzedelerle açtı.



6 Şubat depremlerinde hasar gören Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret eden ve yetkililerden bilgi alan Erbakan, daha sonra Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çadır Kenti'ne gitti.

Burada deprdemzedelerle sohbet eden Erbakan, çadır kentte dünyaya gelen ve "Necmettin Erbakan" ile "Hatice Nermin" isimleri verilen bebeklerin ailesine hediye verdi.

Erbakan, iftar çadırındaki programda yaptığı konuşmada, kendisini sıcak şekilde karşılayan çadır kent sakinlerine teşekkür etti.

Çadır kentte dünyaya gelen "Necmettin Erbakan" ile "Hatice Nermin" isimli bir günlük bebeklerin İslam'a, ailelerine, vatanına milletine hayırlı evlat olmasını temenni eden Erbakan, "6 Şubat depreminin acısını hala millet olarak en derin şekilde hissediyoruz. Sizler burada depremin acısını yaşadınız, bizler de Türkiye'nin dört bir yanında 85 milyon bu acıya ortak olduk hem de yardım için seferber olduk. Kardeşi açken tok yatmayan, kardeşi üşürken kendisi rahat yatmayan bir millet olduğumuzu bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olduk." dedi.

Erbakan, deprem bölgelerinde devletin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı faaliyetler ve yardımlarla yaraların bir miktar sarıldığını görmenin bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti.

Binaların sağlam zeminlerde olmasının ne kadar önemli olduğunun bu depremde bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Erbakan, "Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta kayalık bölgelerde yapılan binaların yıkılmadığını, sağlam kaldığını gördük. Şehirleşmenin olacağı bölgenin mutlaka sağlam zeminde olmasına hassasiyet göstermemiz lazım. Deprem yönetmeliğine uygun yapılan binaların ayakta kaldığını gördük. Aynı sokakta yanı başındaki bina yıkılıyor, yanındakinde ise çizik bile yok. Yine TOKİ'nin yapmış olduğu binalar sağlam kaldı. Bundan sonrası için buna büyük önem vermemiz lazım." diye konuştu.

Erbakan, Türkiye'de mevcut yapılan yüzde 60'ının depreme dayanıksız olduğu ve güçlendirilmesi gerektiğinin TÜİK verileriyle ortaya konulduğunu dile getirdi.

Deprem vergilerinin mutlaka yerinde kullanılması gerektiğini aktaran Erbakan, "İmar affı gibi düzenlemelerin bundan sonra gündeme gelmemesi, vatandaşımızın kalitesiz ve kaçak, dayanıksız yapı yapmasını özendiren, teşvik eden imar affı gibi düzenlemelerin gündeme gelmemesi çok büyük önem arz ediyor. Kolon kesme uygulamalarının mutlaka çok iyi takip edilmesi, cezalarının mutlaka ağırlaştırılması çok önemli. Bu gerçekten insan hayatına kastetmek demektir. Büyük bir suçtur, cezasının çok ağır olması gerekir." diye konuştu.

Erbakan, depremde arama kurtarma yapan eğitimli ekip sayısının da artırılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının ardından Erbakan, iftar çadırında vatandaşlarla orucunu açtı.

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