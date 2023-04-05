Yıkılan evlerinin enkazından çıkarılan aile yaşadıklarını unutmaya çalışıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan evlerinin enkazından 8,5 saat sonra yakınları tarafından kurtarılan aile, birbirlerine destek olarak yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde 50 ev tamamen yıkıldı, 250 ev de zarar gördü.

Çocukları Cihat Eren (6), Esra Deniz (4) ve eşi Serap Tono (28) ile ilk depremde yıkılan evlerinin enkazında kalan Turgay Tono, yakınları tarafından 8,5 saat sonra kurtarıldı.

Aile, mahallede bir ev kiraladı ancak korkudan eve giremedi. Evin önüne kurdukları çadıra yerleşen aile, birbirlerine destek olarak yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

Ailenin reisi Turgay Tono, AA muhabirine, depremde yaşadıkları iki katlı evin tamamen yıkıldığını anlattı.



Deprem anında tozlar dökülmeye başladığında eşiyle çocukların üzerine kapandıklarını belirten Tono, "Sonrasında evin göçtüğünü hissettik. Sarsıntılar durduktan sonra çocuklara, 'İyi misiniz?' diye sorduk, iyilerdi. Ayağımın üzerine devrilen duvar nedeniyle hareket edemiyordum. Üçlü koltuğumuz vardı, duvar onun üzerine devrilince bulunduğumuz alanda 50-60 santimetrelik yaşam alanımız oluştu. Pencerenin altındaki duvarın yıkılmaması da bizi korudu." dedi.

Yakınlarının yardımıyla enkazdan kurtarıldıklarını dile getiren Tono, "Önce kızım, sonra oğlum, ardından eşim ve ben çıktım. Eşim ve çocuklarımın burnu bile kanamadan çıkması en çok sevindiğim noktalardan biri. Çocuklar içerde hiç korkmadı. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bundan sonra daha dikkatli, daha düzenli yaşamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Serap Tono ise deprem anında çok korktuğunu vurgulayarak, "Evimiz çökünce dua etmeye başladık. Her yer karanlık, başka bir şey yapamıyorduk. 10 dakika sonra benim telefonu bulduk. Yüzde 10 şarjı kalmıştı. Işığını bir süre kullandık. 8,5 saat sonra buradan bir yaşam tüneli açtılar, tekrar hayata döndük." diye konuştu.





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