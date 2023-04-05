Türkoğlu'nda afetzede esnaf konteyner çarşılarda hizmet vermeye başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MESUT KARADUMAN / GÖKHAN BALCI - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde dükkanları hasar gören veya yıkılan esnaf, 4 konteyner çarşıda müşterilerini ağırlamaya başladı.

Türkoğlu'nda dükkanları yıkılan veya zarar gören esnaf için kentin 4 noktasında konteyner çarşılar oluşturuldu.

İlçe merkezinde 80, Beyoğlu Mahallesi'nde 20, Şekeroba Mahallesi'nde 20, Kılılı Mahallesi'nde de 20 dükkandan oluşan çarşıların kurulumu tamamlandı.

Çevre düzenlemesi de yapılan çarşılarda dükkanların 140 esnafa teslim edilmesine başlandı.

Batman Valiliğince kurulan Kılılı Hasankeyf Çarşısı'nda hizmet vermeye başlayan esnaf, müşterileriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine, mahallede yapımı tamamlanan çarşıların ilçe halkının ihtiyaçlarına cevap vermeye başladığını söyledi.

Çarşıların kurulmaya başlamasının ardından belediye olarak gerekli altyapı ve peyzaj düzenlemelerini yaptıklarını belirten Okumuş, "Burası dükkanlarıyla meydanıyla çok güzel oldu. Buraya gelip dükkan açan esnafımız burada kalıcı olarak devam etmek istediklerini de söylüyor. Biz de esnafımızın kalıcı olması için burayı en güzel şekilde yaptık. Kılılı Mahallesi'nde 140 esnafımıza dükkan veriyoruz. Bir hafta içinde bütün esnafımız dükkanlarına geçmiş olacak." diye konuştu.

Okumuş, hayatın yavaş yavaş normale döndüğü ilçede zamanla ticaretin ve sanayinin de eski günlerdeki canlılığına ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

Türkoğlu'nun herkesin desteği ile ayağa kalkacağını dile getiren Okumuş, şunları aktardı:



"Cıvıl cıvıl, alışverişin bol olduğu, sanayinin yine ayağa kalkarak istihdama katkı sağladığı eski günlerimize kısa zamanda döneceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın, milletimizin verdiği destekle yaralarımızı bir nebze de olsa sardık. Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun."

- "Hayata devam etmek zorundayız"

Çarşıda hizmet veren Kılılı Mahallesi Muhtarı Ali Bozdağ, esnafın dükkanlara yerleşme hazırlığını sürdürdüğünü söyledi.

Esnafın bundan sonra konteyner çarşıda işlerine devam edeceğini anlatan Bozdağ, "Çarşının kurulmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burada elektrikçiden çiğ köfteciye, kunduracıdan berbere, yapı markete kadar her şey var. Allah devletimize zeval vermesin. Biz de muhtarlık olarak buradan çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Emlakçı Nurettin Köse de işinin başına döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Köse, "Çarşı esnaf için çok güzel bir şekilde hazırlandı. Esnaf olarak hayata devam etmek zorundayız." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.