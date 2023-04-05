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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta kadın ayakkabısı sektörü yeniden ayağa kaldırılıyor

AA

Kahramanmaraş'ta kadın ayakkabısı sektörü yeniden ayağa kaldırılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MESUT KARADUMAN/GÖKHAN BALCI - Kadın ayakkabısı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından iş yerlerini açan esnaf, ayakkabı üretimini sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta birçok bina ve iş yeri yıkıldı.

Kentte pek çok ayakkabı üreticisi de depremin ardından üretime ara vermek zorunda kaldı. Depremlerin üzerinden geçen zaman diliminde yeniden faaliyete başlayan 200 esnaf, atölye ve dükkanlarında sektörü eski günlerine döndürmek için çalışıyor.

Kahramanmaraş Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın kadın ayakkabısı üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Depremin ardından insanların yavaş yavaş normale dönmeye çalıştığına işaret eden Köfte, "İlimizde günlük 25 bin çift kadın ayakkabısı üretilmektedir. Üretilen ayakkabılar Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Orta Doğu'ya da gönderdiğimiz ürünlerimiz var." dedi.

- 40'a yakın esnafın iş yeri yıkıldı veya ağır hasarlı

Depremin ayakkabıcı esnafını da etkilediğine dikkati çeken Köfte, "Pek çok esnafımız vefat etti, 40'a yakın esnafımızın iş yeri yıkıldı veya ağır hasarlı. Depremden hemen sonra esnafımızı ziyaret ederek dükkanı yıkılan veya hasar olanları tespit ederek gerekli kurumlara ilettik." ifadelerini kullandı.

Köfte, kentin yeniden ayağa kaldırılması için herkes gibi canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

Üretimin durmaması için esnafın mağduriyetinin giderilmeye çalışıldığını vurgulayan Köfte, "İlk olarak belediyemizin öncülüğünde 40'a yakın esnafa iş yeri yapılıyor. Çarşıda mağazası yıkılan birçok esnafımıza esnaf çarşıları yapılıyor. Kısa sürede inşallah ayakkabıcı ve diğer esnaflar olarak yaralarımızı saracağımıza inanıyoruz. Devletin kurumları Kahramanmaraş'ı ayağa kaldırmak için gayret ediyor." diye konuştu.

Kent ve ülke ekonomisine katkı sunmak için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Köfte, şunları kaydetti:

"Depremden sonra yıkılan iş yerleri oldu, şehir dışına giden esnafımız oldu. Onların geri dönmesi ve üretimin başlamasıyla depremden önceki üretim kapasitemize ulaşacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile sanayi sitesi yeri tahsisi yapılması konusunda görüşmüştük. Kendisi, 'Sanayileşin, üretimi artırın' demişti. İnşallah bu süreçte sanayi sitesinin de çalışmaları devam ediyor. Sanayi sitesi kurulduğunda kapasitemizi ikiye katlar diye düşünüyorum hem de istihdamımız artar. Çalıştıkça deprem psikolojisini de üzerimizden atıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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