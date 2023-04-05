Depremzede tarım işçileri ramazanda tarlada emek harcıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen tarım üreticileri, ramazanda hem oruç tutuyor hem de ürünlerini yetiştirmek için tarlada çalışmaya devam ediyor.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bir yandan felaketin izleri siliniyor bir yandan da tarımsal üretim devam ediyor.

Sahurun ardından gün doğumuyla tarlalarına giden depremzede çiftçi ve tarım işçileri, iftar saatine kadar ürünlerinin bakımını yapıyor.

Türkoğlu ilçesinde salatalık ve kabak yetiştiriciliği yapan 35 yaşındaki Cennet Yıldız, AA muhabirine, depremde Türkoğlu ilçesindeki iki katlı evinin ağır hasar aldığını, bu nedenle çadırda kaldıklarını söyledi.

Çocukları için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Beş çocuğum var, onlar için mücadele ediyoruz. Burada çocuklarım da çalışıyor. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Ramazan ama buna rağmen tarlada çalışmaya devam ediyoruz. Bizim için depremin etkisi uzun süre geçmeyecek. Yaşadığımız çok büyük bir felaket." diye konuştu.

Yıldız, bakımını yaptıkları ürünün hasadını yaklaşık bir ay sonra gerçekleştireceklerini kaydetti.

- "Ev yaptıracağız, onun için çalışıyoruz"

Tarım işçisi 21 yaşındaki Eda Nur Yıldız da bir hafta önce tarlada çalışmaya başladıklarını anlattı.

Depremin etkisinin büyük olduğuna işaret eden Yıldız, "Burada işçi olarak çalışıyoruz. Evimiz ağır hasar aldı, boşalttık evi. Sabah erken saatte tarlaya geliyoruz. Oruç olduğumuz için işimizi erken bitirip evimize gidiyoruz. İki yıl önce evlendim. Ev yaptıracağız, onun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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