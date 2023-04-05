Afşin ile Çorum belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Belediyesi ile Çorum Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Afşin Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven tarafından kardeş şehir protokolü imzaladı.

Aşgın, Çorum'da artık gerçekleştirilen günlük programlarında dahi Afşin'i anmadan yapamadıklarını dile getirerek, "6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle millet olarak sarsıldık fakat devlet millet el ele hamdolsun bu günlere geldik." ifadesini kullandı.



Depremde evleri zarar görenler için Afşin'in girişine yapılan TOKİ konutlarının yükseldiğini görmenin kendilerini sevindirdiğini vurgulayan Aşgın, "Afşin'de esnaflarımız ve vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Çocuklarımız için oyun grupları getirdik. Gördüğümüz tabloda da Afşin'in normale döndüğünü görüyoruz. Bunda çorbadaki tuz kadar bizim katkımız olduysa ne mutlu bize. Çorum halkı dualarıyla, gönülleriyle burada oldu. Çorum Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı, üstyapı neye ihtiyaç varsa hayat normale dönene kadar ekiplerimizle biz buradayız." diye konuştu.



Güven de mart ayındaki meclis toplantısında aldıkları kararı hayata geçirdiklerini belirterek, "Kardeş olma yolunda ilk adımı mecliste atmıştık. İnşallah ilelebet Çorum ile kardeş olduk. Tüm Çorum halkına şehrim adıma şükranlarımı sunuyorum. En zor günümüzde yanımızda yer adlılar. Bize umut oldular. Zor anlarımızda bizi ayağa kaldırdılar ve kardeş desteği verdiler. Tüm Çorum halkına, Belediye Başkanımıza ve Çorum Valimize teşekkür ediyorum." dedi.



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