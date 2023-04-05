Türk Telekom'un ramazan tırı depremzede çocuklara destek için tura çıktı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Telekom'un ramazan tırı, çadır ve konteyner kentte kalan çocuklara psikososyal destek sağlamak için Kahramanmaraş'a geldi.

Karacasu Konteyner Kenti'ne gelen tırda çocuk ve genç oyun faaliyetleri, teknolojik uygulamalar, film ve maç gösterimleri yapılıyor.

Sosyal ve dijital aktivitelerin gerçekleştirildiği tır, 30 Nisan'a kadar Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Hatay'da farklı merkezlerde depremzedelerle buluşturulacak.

Depremzede Ercan Çadır, çocuğunu eğlenceli zaman geçirmesi için tıra getirdiğini belirterek, "Çocuklar için her şey düşünülmüş. Çocuklar eğleniyor, gülüyor. İlgililere teşekkür ederiz." dedi.

15 yaşındaki Zeynep Yaren Okutucu da deprem nedeniyle binalarının hasar gördüğünü, konteyner kentte yaşadıklarını anlattı.

Türk Telekom'un ramazan tırında güzel zaman geçirdiklerini dile getiren Okutucu, "Onlar bizi mutlu etti. Biz de tırda çalışanlara bileklik gibi hediyeler verdik. Onlara çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ramazan tırı, 6-9 Nisan'da Adıyaman, 11-15 Nisan'da Malatya, 17-20 Nisan'da Gaziantep ve 21-30 Nisan'da Hatay'da olacak.

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