Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Sağkan, Kahramanmaraş Barosu'nu ziyaretinde yaptığı konuşmada, depremin ilk anından itibaren kalplerinin bölgede attığını, yaraların sarılması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşların haklarını koruyabilmek için meslektaşlarının cübbelerini fedakarca yeniden giydiklerini belirten Sağkan, Türkiye Barolar Birliği başkan ve yöneticilerinin 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Kahramanmaraş'ta dile getirdi.

Sağkan, 81 ilin barosunun yüreğinin Kahramanmaraş'ta ve depremden etkilenen illerde attığını vurgulayarak, "İki aydır öncelikle depremzede oldukları halde yakınlarını, eşlerini, dostlarını, akrabalarını kaybettikleri halde kendi dertlerini öteleyen, burada hem meslektaşlarımızın hem de yurttaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenen, yurttaşlarının hak arama mücadelesinde onların yanında yer alan depremden etkilenen illerdeki baro başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve tüm meslektaşlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Onlar bize dirayetin, umudun ne demek olduğunu bir sefer daha gösterdiler." dedi.

Deprem bölgesi dışındaki tüm illerdeki baroların temel gıda ve barınmaya ulaşma konusunda çalıştıklarını anlatan Sağkan, "Tüm Türkiye'deki barolar ve meslektaşlarımız bizlere umudun ve dayanışmanın ne demek olduğunu bir sefer daha göstermişlerdir. Türkiye Barolar Birliği tüm bu süreçte barolarla beraber koordinasyonu sağlayarak depremden etkilenen illerdeki meslektaşlarımızın tekrar bu mesleği yürütmeleri için gayret göstermiş, yurttaşlarımızın temel haklarının korunması ve özellikle deprem özelinde hukuki menfaatlerinin korunması için harekete geçmiştir." diye konuştu.

Depremden dolayı 122 meslektaşının hayatını kaybettiğine dikkati çeken Sağkan, şunları kaydetti:

"Yola çıkarken bir sözümüz vardı. 'Bu ülkede hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız kalmayacak, hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak' demiştik. Bu kadar ağır bir felaketin içerisinde bu sözümüzü tutabilmemizi sağlayan bütün barolara ve bütün meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Belki de 5 Nisanların en anlamlısını yaşıyoruz. 122 meslektaşımızı kaybettiğimiz, on binlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz deprem felaketinin ardından bu ülkeye umut olan savunma makamının bir ferdi olmaktan çok büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum."





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