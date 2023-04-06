Türk Kızılay öncülüğündeki ekipler 2,5 milyon kişinin beslenme ihtiyacını karşılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN BALCI/MESUT KARADUMAN - Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, deprem bölgesinde 450 ekibin yaklaşık 2,5 milyon kişinin beslenme ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Altan, AA muhabirine, Türk Kızılayın Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, deprem bölgesinde beslenme görevini yürüttüğünü belirtti.

Türk Kızılayın liderliğindeki beslenme platformu üyeleri ile yurdun her yerinden kurumlar, şirketler ve bireylerin, beslenme hizmeti için harekete geçtiğini ifade eden Altan, "Toplamda binden fazla ekip, 5 binden fazla noktada beslenme hizmeti verdi. Vatandaşımıza bir bardak çaydan bir kase çorbaya, peşinden sıcak yemeğe, tostlara, atıştırmalıklara kadar büyük bir hizmet verildi. Şu ana kadar yaklaşık 240 milyon öğün sıcak yemek dağıtıldı." dedi.

Altan, depremin üzerinden geçen iki ayda beslenme hizmeti veren bazı ekiplerin, bölgede çalışmaların düzene girmesiyle evlerine döndüğünü aktardı.

Sahada 450 civarındaki ekibin bölgedeki ihtiyacı karşıladığını vurgulayan Altan, "Yaklaşık 2,5 milyon insanımız bundan istifade etmeye devam ediyor. Bu, ramazan boyunca devam edecek. Ramazandan sonra da birinci kademede prefabriklere yerleşecek vatandaşlarımız artık yemeklerini kendi zevklerine, damak tatlarına göre yapmaya başlayacaklar. Onlara gıda dağıtılacak. Çadırda kalan vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Köy ve mahallelerde 3 bin küsur noktaya ekiplerimiz gıda paketleri dağıttılar"

Altan, depremin ardından ellerindeki yaklaşık 50 bin çadırı AFAD'a tahsis ettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"AFAD, çadırları kademe kademe 8 noktadaki depolarından çekerek bölgelerde kurdu. Daha sonra yurt dışından Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Teşkilatları Federasyonu üyelerinden yaklaşık 50 bin kadar çadır getirdik, onları da AFAD'a teslim ettik. Böylelikle hemen hemen 100 bin çadırı AFAD'a teslim etmiş olduk. Şu anda çadır ihtiyacı yok gözüküyor, inşallah da olmaz."

Türk Kızılay ekiplerinin, afetzedelere destek için sahaya indiğine değinen Altan, şunları söyledi:

"Psikososyal destek ekiplerimiz sahada çalışmalar yaptılar. Toplum merkezlerindeki görevlilerimiz, psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız sahaya indiler. Gönüllü öğretmenlerimiz eğitim, çocukların üniversiteye hazırlığı için gayret ettiler. Gezici sağlık ekipleri oluşturduk. Onlar özellikle köylerde, hastaneye gelemeyen vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetleri konusunda çalışmalar yapıyorlar. Halen bu çalışmalar sürüyor. Köy ve mahallelerde 3 bin küsur noktaya ekiplerimiz gıda paketleri dağıttılar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.