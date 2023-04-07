İş yeri ağır hasarlı Kahramanmaraşlı fırıncı depremzedeler için ekmek üretiyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iş yeri ağır hasar gören fırıncı Mustafa Birgül, aralarında kendi çalışanlarının da bulunduğu 7 gönüllüyle İstanbul Beyoğlu Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezi'ndeki fırında afetzedeler için ekmek üretiyor.

Onikişubat ilçesinde ekmek fırını işleten Mustafa Birgül'ün iş yeri depremde ağır hasar gördü. Depremin ardından ailesini Muğla'da akrabalarının yanına yerleştiren Birgül, memleketi Kahramanmaraş'a geri döndü.

Birçok yerden iş teklifi almasına rağmen doğup büyüdüğü toprakları terk etmeyen Birgül, fırınındaki bazı çalışanlarıyla depremzedeler için gönüllü olarak ekmek üretiyor.

Mustafa Birgül, AA muhabirine, depreme iş yeri olan fırında yakalandıklarını söyledi.

Deprem sırasında duvarların patladığını, güçlükle dışarı çıktıklarını belirten Birgül, "Adeta küçük kıyamet koptu, hiç böyle bir şey yaşamadım. Allah bir daha kimseye göstermesin." dedi.

Depremde fırının ve evinin ağır hasar gördüğünü anlatan Birgül, "Şu an bu fırında gönüllü olarak çalışıyorum. Bir nebze de olsa halkımıza yardımcı olmak istiyorum ancak elimden bu geliyor." diye konuştu.

- "Gönüllüğümüz devam edecek, bunun bir zamanı yok"

Birgül, depremin ardından Kahramanmaraş ve il dışından birçok yerden iş teklifi geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İş için her taraftan çağırdılar ama bu şekilde bırakıp gitmek bize yakışmazdı. Biz de hiç olmazsa bu şekilde hemşehrilerimize yardımcı olalım istedik. Beyoğlu Belediyesi her türlü hizmeti sunuyor, birlik beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu burada gördüm. Biz de bu şekilde yardımlaşmayı devam ettiriyoruz. Gönüllüğümüz devam edecek, bunun bir zamanı yok."

- "Halkımın yanında durmak istedim"

Birgül'ün fırınında çalışan Murat İnce (17) ise depremde evlerinin hasar gördüğünü ve konteynerde yaşadıklarını söyledi.

Ustasıyla fırında gönüllü olarak çalıştığını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraşlı olarak şehir dışına çıkmaktansa halkımın yanında durmak istedim. Fırıncılığım var, ben de yardım edebilirim ve elimden geleni yapabilirim. Bu işin başına geçtik, böyle daha iyi olacağını düşündük. Bu zamana kadar çalıştığımızın karşılığında herhangi bir ücret almadık ve gönüllü olarak çalışıyoruz. Hep beraber el ele verip çalışırsak, elimizden geleni yaparsak çok çabuk toparlanabiliriz."

- "Tamamen gönüllü olarak çalışıyoruz"

Fırında gönüllü olarak çalışan üniversite öğrencisi Ahmet Kaan Özdemir (22) de depreme ara tatil için geldiği memleketinde ailesiyle yakalandığını anlattı.

Kuzenleriyle fırında gönüllü görev aldığını belirten Özdemir, "Ekmek üretiyoruz, tamamen gönüllü görev yapıyoruz, herhangi bir ücret almıyoruz. Üniversite öğrencisiyim, boş durmaktansa burada gönüllü olarak çalışıyorum. Gönüllü ustalarımız var, 8 kişi gönüllü olarak burada çalışıyoruz." dedi.

Eyüp İnce ise depremin olduğu gece fırında çalıştığını, şoka girdiğini ve ustasının yardımıyla dışarı çıktığını söyledi.

Çalıştığı fırının ağır hasarlı olduğunu ve yıkılacağını kaydeden İnce, "Burada elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ustam ve bazı iş arkadaşlarımla beraber buradayız. Hiçbir ücret almıyoruz, geldiğimizden beri gönüllü olarak çalışıyorum. Depremden 1 hafta sonra geldim ve o günden beri çalışıyorum." diye konuştu.





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