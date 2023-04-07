Depremzede çocukların yaptığı resim ve boyamalar hastanenin duvarında sergileniyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN/ALİ RIZA AKKIR - Kahramanmaraş'taki depremzede çocukların tedavi gördükleri hastanede çizdiği resimler ve yaptığı boyamalar, depremde ayakta kalan çocuk hastanesinin duvarında sergileniyor.

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar görmeyen Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Birimi'nde, afette yaralanan birçok çocuk tedavi edildi.

Depremin travmatik etkilerini azaltmak için çocuklara, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğinde resim çizme olanakları sağlandı.

Yaraları sarılan ve taburcu edilen depremzede çocuklardan kalan resimler, hastane girişindeki duvarda sergileniyor.

Hastaneye tedavi için gelen ailelerin bekleme alanında yer alan ve "Arkadaşlar iyi misiniz?" gibi yazıların da bulunduğu resimler, görenleri duygulandırıyor.

Hastanenin başhekim yardımcısı Mustafa Özgül, AA muhabirine, depremde hastanelerinin ayakta kalmasıyla birçok çocuğun yarasını sardıklarını söyledi.

Çocukların depremin etkilerinden uzaklaşması için hastanede öğretmenlerle oyun, resim gibi aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirten Özgül, şunları kaydetti:

"Aktiviteler sayesinde çocuklarımız o günlerle veya kendi düşünceleriyle alakalı çok güzel resim ve yazıları bırakmaya başladı. Bugünleri unutmamak, gelecek nesillere aktarmak ve yapılanları hatırlayabilmek adına böyle bir duvar oluşturduk. Çocukların yaptıkları resim ve o günden kalan hatıraları duvarda sergiliyoruz. Hastaneye gelen çocuk ve hasta yakınlarımız yine resimler çizmeye devam ediyor. Burada yine vakit geçirmeye devam ediyorlar."

Özgül, resimlerin hastaneye gelen çocuklara da örnek olduğunu, onların da yeni resimler yapmak ve duvara asmak istediğini ifade etti.

Çocukların yaşadığı travmaların bilinçaltına yerleştiğini, bu nedenle kötü hatıraları unutmalarının önemli olduğunu vurgulayan Özgül, resimleri sergilemek için hastanenin hemen girişinde, hasta ve yakınlarının geldiklerinde görebilecekleri alanı seçtiklerini aktardı.

Hastaneye tedavi için çocuğunu getiren depremzede Gamze Bayrak (24), çocukların depremde çok fazla olaya şahit olduklarını ve afetten çok etkilendiklerini belirtti.

Bayrak, hastane duvarındaki resimlerin çocukların dünyasını yansıttığını söyledi.

Depremzede Melek Sarı (29) ise hastanede tedavi gören küçüklerin yaptığı resimleri görünce duygulandığını dile getirdi.

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