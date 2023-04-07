Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta AK Parti ve MHP teşkilatlarını ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta AK Parti ve MHP il teşkilatlarına ziyarette bulundu.



Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde, depremin yaralarını sarmak adına devlet millet iş birliğiyle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Verilerin afetin büyüklüğünü ortaya çıkardığını dile getiren Yanık, kentlerin el birliğiyle toparlanmaya başladığını ifade etti.

Bakanlık olarak deprem nedeniyle engelli olan vatandaşların sonraki ihtiyaçları ile ilgili süreçleri takip ettiklerini belirten Yanık, uzuv kaybı olanların protez ve diğer sağlık ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını vurguladı.

Yanık, deprem bölgesi için devletin seferber olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde, depremzede vatandaşlarımızın bölgenin dışına giden vatandaşlarımız da dahil olmak üzere her ne tür ihtiyaçları varsa, maddi manevi bunların her türlü çalışmaları yapıldı, yapılıyor. Önümüzdeki süreçte de devam edecek ve biz vatandaşımızın ihtiyacını temin edip kendisine teslim edeceğiz; hükümet olarak, devlet olarak, bakanlıklar olarak. Bu anlamda evet, gidenleri geri getiremeyiz ama kalan vatandaşlarımızın hayatlarının bundan sonraki sürecini güven içerisinde, belli bir rahatlık içerisinde devam ettirebilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Yanık, daha sonra faaliyetlerini Edik Parkı'nda kurulan konteynerde yürüten MHP İl Başkanlığını da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.











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