Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu çerçevede TOKİ uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 130 gram metamfetamin, 25 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 710 lira ele geçirildi.
Otomobildeki E.Y. ve F.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.