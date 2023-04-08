Çadır kentlerin yakınına kurulan geçici pazarlar halka kolaylık sağlıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ZOBAR/HAKAN ŞAHİN - Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken diğer taraftan da hayat normale dönmeye başladı.

Şehirde deprem öncesinde pazar yeri olarak kullanılan alanlara çadır kentler kurulunca, pazarcı esnafı yol kenarlarında halkın taze sebze ve meyve ihtiyacına cevap vermeye çalışıyor.

Çadır kentlerin yakınında açılan tezgahlar, insanların alışveriş yapmasını kolaylaştırıyor.

- "Pazarcı esnafı üzerine düşeni yapıyor"

Esnaf Murat Duman, AA muhabirine, tezgah açarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşıldığını dile getiren Duman, pazarcı esnafının üzerine düşeni yaptığını vurguladı.

Mevcut pazar yerlerine çadır kentlerin kurulmasından dolayı yol kenarlarında uygun yerlere tezgah kurduklarını belirten Duman, "Çok şükür yaralarımızı sarıyoruz. Büyük sıkıntılar atlattık, Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

Duman, artık toparlanma zamanı olduğunun altını çizerek "Biz de tezgahlarımızı açıyoruz. Hem kendi ürettiğimiz hem de halden aldığımız sebze ve meyveleri vatandaşlarla buluşturuyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Ceyhan ise depremin yaralarını sarmak için Kahramanmaraş halkının kenetlendiğini anlattı.

Tezgahları kurduklarını ifade eden Ceyhan şu değerlendirmede bulundu:

"Semt pazarcıları olarak gerekli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Az sayıda pazarcı kaldı, biz tezgahları açarak vatandaşların gıdaya erişimini kolaylaştırıyoruz. Pazarımızın yakınlarında çadır kentler var, vatandaşlar gelip sebze ve meyve ihtiyaçlarını gideriyorlar. Çok şükür hep birlikte yaralar sarılıyor."

- "Evimize yakın olduğu için gelip ihtiyacımızı karşılıyoruz"

Alışveriş yapan Döndü Akgül pazarların açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gün geçtikçe kentte hayatın daha iyiye gittiğini belirten Akgül, "İş ve sosyal hayat normale dönmeye başladı. Pazarların açılması bizim için çok iyi oldu. Evimize yakın olduğu için gelip ihtiyacımızı karşılıyoruz. Pazarların ve iş yerlerinin açılması bizim için avantaj oldu." dedi.

Ali Kızıltaş ise el birliğiyle eski günlere döneceklerini dile getirerek alışveriş yapmaya başladıklarını, devletin de elinden geldiğince destek olduğunu anlattı.

Kızıltaş, pazarların açılmasının güzel olduğunu vurgulayarak "Pazar yerlerine çadırlar kurulduğu için buralara geçici semt pazarları açıldı. Bizim için buradan alışveriş yapmak kolaylık oluyor." diye konuştu.

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