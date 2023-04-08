Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, küçük sanayi sitesi içerisinde bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan depo içerisinde bulunan pamuk balyalarının iş makineleriyle dışarıya çıkarıldığı görüldü.



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