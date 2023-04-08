GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kanuni Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

18 araç, 42 personelin çalışma yaptığı depoda yanan pamuk balyaları iş makineleriyle tahliye edildi.

Neden çıktığı araştırılan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken çok sayıda pamuk balyası kullanılamaz hale geldi.

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