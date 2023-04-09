Ağrı'daki okullarda depremzedeler için toplanan erzak Kahramanmaraş'a ulaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'daki okullarda depremzedeler için toplanan erzak Kahramanmaraş'a ulaştırıldı

AA

Ağrı'daki okullarda depremzedeler için toplanan erzak Kahramanmaraş'a ulaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİL FİDAN/ İZZET MAZI - Ağrı'da bu yıl depremzedeler için düzenlenen "Bir Sınıf Bir Koli" kampanyası kapsamında öğrencilerin evlerinde getirdiği gıda ürünleriyle doldurulan koliler, Türk Kızılay tarafından, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Ağrı Şubesi işbirliğiyle yaklaşık 3 yıl önce başlanan ve ramazan ayında kentteki ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen yardım kampanyasının bu yıl deprem bölgesi için yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamında ramazan ayında yetkililerce kentteki tüm okullara boş koliler bırakıldı.

Öğrenci ve öğretmenlerin evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle doldurulan kolilere, bazı öğrencilerin depremzedeler için yazdığı mektuplar da konuldu.

Araçlara yüklenilen gıda kolileri, Türk Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı ile gönüllüler tarafından, Kahramanmaraş'a getirildi.

Türk Kızılay ekipleri, Baykar Konteyner Kent'teki depremzedelere erzak kolilerini teslim etti.

- Mektup da yazdılar

Orhan Tatlı, AA muhabirine, bu yıl kampanyayı depremzedeler için düzenlemeye karar verdiklerini ve 10 saatlik yoluculuğun sonucunda buraya ulaştıklarını anlattı.

Kolilerde bir ailenin tüm gıda ihtiyaçlarının bulunduğunu dile getiren Tatlı, şunları kaydetti:

"Gönüllü arkadaşlarımız okullara ilk önce boş kolileri bıraktılar. Daha sonra doldurulan bu boş kolileri çocuklarımız kendi evlerinden gıda ürünlerini getirdiler. Yağ, salça, bulgur... Öğretmenleri onlara belli kalemler söylemişti. Onlar o kolileri getirdiler. Sınıfta kolileri doldurdular. Kolilerin üzerine güzel resimler çizdiler. 14 farklı ürün var, bir ailenin gıda temel ürünleri noktasındaki bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir aylık yetecek ürünleri koyduk. Kahvaltılık da iki parça koymaya çalıştık. Sağ olsunlar okullarımız, öğrencilerimizin tamamı aslında belirttiğimiz listeye uyarak bunları hazırladı. Şu an 2 bin gıda kolimizi getirdik. Hem Kahramanmaraş'a hem Adıyaman'a onları dağıtacağız."

Orhan Tatlı, buradaki amaçlarının çocuklara yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygusunu pekiştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Çocukların evlerinden o malzemeleri alarak nasıl koşturarak okula geldiklerine şahit olduk." dedi.

Tatlı, "Kolileri hep birlikte nasıl doldurduklarına şahit olduk. Bütün kolilerin içerisine birer mektup var. Duygularını, düşüncelerini yazmışlar. Üzerlerine ana sınıfı öğrencilerimiz güzel resimler çizmişler. Emin olun bir sınıf bir koliydi ama neticesi bir sınıf çok koli şekline döndü. Muazzam bir iyilik hareketi, muazzam bir dayanışma örneği sergilediler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 15 mahallede devam edecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının ...
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda ...
Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta portatif tenis kortu açtı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta portatif tenis ...
Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta portatif tenis kortu açtı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta portatif tenis ...
Bakan Kasapoğlu, depremzede çocuklarla tenis oynadı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, depremzede çocuklarla tenis oynadı
Onikişubat Belediye Meclisinin İYİ Partili üyeleri Kara ve Kılıç, AK Parti'ye katıldı
YEREL HABERLER Onikişubat Belediye Meclisinin İYİ Partili üyeleri ...
Çadır kentlerin yakınına kurulan geçici pazarlar halka kolaylık sağlıyor
YEREL HABERLER Çadır kentlerin yakınına kurulan geçici pazarlar ...
Kahramanmaraş'ta bankacılık hizmeti konteyner ve mobil araçlarla verilmeye devam ediliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bankacılık hizmeti konteyner ve ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 ...
KAHRAMANMAŞ&#039;TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER KAHRAMANMAŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftarda buluştu:
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftarda ...
Bakan Yanık: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık (2)
YEREL HABERLER Bakan Yanık: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık (2)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık depremzedelerle iftar yaptı:
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık depremzedelerle ...
Bakan Yanık'tan "refakatsiz çocuklara" ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Yanık'tan "refakatsiz çocuklara" ilişkin ...
Bakan Yanık: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık
YEREL HABERLER Bakan Yanık: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık
Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta AK Parti ve MHP teşkilatlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta AK Parti ve MHP ...
Depremzede çocukların yaptığı resim ve boyamalar hastanenin duvarında sergileniyor
YEREL HABERLER Depremzede çocukların yaptığı resim ve boyamalar ...
Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kurulacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 57 futbol sahası büyüklüğünde ...
Gurbetçilerin gönderdiği yardımlar Kahramanmaraş'taki depremzedelere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Gurbetçilerin gönderdiği yardımlar Kahramanmaraş'taki ...
İş yeri ağır hasarlı Kahramanmaraşlı fırıncı depremzedeler için ekmek üretiyor
YEREL HABERLER İş yeri ağır hasarlı Kahramanmaraşlı fırıncı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.