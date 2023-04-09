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Şehidin emaneti mayın arama köpeği "Atmaca" depremlerin ardından yuvaya döndü

AA

Şehidin emaneti mayın arama köpeği "Atmaca" depremlerin ardından yuvaya döndü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/HALİL FİDAN - Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın aynı saldırıda yaralanan ve daha sonra ailesinin sahiplendiği mayın arama köpeği "Atmaca", 6 Şubat'taki depremlerin ardından götürüldüğü Antalya'dan şehidin ailesiyle Kahramanmaraş'a döndü.

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'ndeki bir üsse 2 yıl önce terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Ahmet Akdal'ın Onikişubat ilçesindeki babaevi, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü.

Can havliyle yanlarına sadece şehidin emaneti mayın arama köpeği Atmaca'yı da alarak kendilerini dışarı atan ve bir süre araçta kalan şehit ailesi, daha sonra yetkilerce Antalya'nın Kepez ilçesinde bir yurda yerleştirildi.

Bir süre Antalya'da kalan şehit ailesi, evlerindeki tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından "Atmaca" ile Kahramanmaraş'a döndü.

Şehidin annesi Remziye Akdal, AA muhabirine, sarsıntının durmasının hemen ardından Atmaca'nın bulunduğu odaya gittiklerini ve birlikte dışarı çıktıklarını söyledi.

Deprem anında girdiği şoktan sarsıntı bitinceye kadar da hiç kımıldayamadığını anlatan Akdal, küçük oğlu Cihat'ın kendisini odadan çıkardığını, sonrasında ise birlikte Atmaca'yı kurtardıklarını ifade etti.

Anne Akdal, depremin olduğu gün havanın çok soğuk olduğu için kızı Arzu'nun Atmaca'yı balkondaki kulübesinden mutfağa aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"O gün, konserve kavanozlarını dışarıya, pencerenin kenarına bırakmıştım. Sarsıntıyla kavanozların hepsi Atmaca'nın üzerinde kırılmış. Biz görünce çok korktuk. Arzu ağlıyordu Atmaca'ya ne olmuş diye. Atmaca'ya bir şey oldu mu, ışık yok göremiyoruz ama her yer cam kırıkları. Telefonun feneriyle bakıyoruz. Aldık aşağı indirdik. Şükür hiçbir şey olmamış kaç tane kavanoz üzerinde kırılmasına rağmen. Atmaca'da hiçbir şey yoktu. Birkaç gün arabada kaldık, baktık olmayacak. Bir gün de ailecek halk ekmek kulübesinde yattık. 7-8 kişi bir de Atmaca tabii ki... Yanımızda, onu bırakamıyoruz. O bana şehidimin emaneti. Biz Antalya'ya gittik, bir hafta sonra oğlum Atmaca'yı da aldı geldi ama Atmaca nasıl zayıflamış. Öyle korkmuş, sanki terk edilmiş gibi çok üzgündü. Bizi görünce kendine geldi, çok mutlu oldu. Antalya'da 1,5 ay bizimle kaldı."

- "Eve dönünce çocuk gibi mutlu oldu"

Evdeki tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar memleketleri Kahramanmaraş'a döndüklerini anlatan Akdal, şöyle devam etti:

"Atmaca, arabadan iner inmez direkt bahçeye koştu. Küçük bir çocuk gibi sevinçli, oradan oraya koşturdu, odaların içerisinde koşuyor, bir eşimin yanına gidiyor kendini sevdiriyor, bir çocukların yanına gidiyor, bir bana geliyordu. Yani çocuk gibi çok mutlu oldu. Onunla konuştuğumda 'Ahmet'im nerede, hani ne yaptın?' dediğimde bir iç çekip kafasını yere koyuyor o kadar üzgün oluyor ki anlatamam. Önce koştu, oynadı, odaların her yerini gezdi, ondan sonra fotoğraflara geldi. Evini çok özlemiş."

- "Atmaca şu an çok mutlu"

Baba Feramuz Akdal da Atmaca'nın eve döndüğünde yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Geri geldiğimizde ilk yaptığı şey koşarak eve gitmek oldu. Evi çok özlemişti, odaları tek tek gezdi koşarak bir süre odaları gezdikten sonra bu odada oturdu, Ahmet'in fotoğrafları olduğu için bayağı bir etkilenmişti. Depremde bayağı korkmuştu hayvan, burada olsun, Antalya'da olsun bayağı bir durgundu. Bir süre durgunluğu vardı, sessizdi ve koşmak, yürümek istemiyordu. Oradan geldikten, evi gördükten sonra bir anda değişti. Çok neşeliydi. Eve girişi, koşuşu, eski Atmaca geri gelmişti. Atmaca geri döndü, evinde. Şu anda çok mutlu. "

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'ndeki bir üsse terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca 7 Nisan 2021'de gerçekleştirilen saldırıda Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal şehit olmuştu. Aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği Atmaca'yı tedavisinin ardından şehidin ailesi sahiplenmişti.

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