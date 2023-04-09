Bulgaristan'daki HÖH Partisi'nin Genel Başkanı Karadayı, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti:

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Bulgaristan'da faaliyet gösteren Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, partilerinin kuruluşundan bu yana en kapsamlı kampanyayı depremzedeler için yaptıklarını söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Karadayı, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karadayı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin hem Müslümanları hem de Bulgaristan halkını derinden üzdüğünü söyledi.

6 Şubat'tan bu yana anlatılmaz bir keder içerisinde olduklarını belirten Karadayı, depremzedeler için dua ettiklerini ifade etti.

"Türkiye güçlüdür, Türk milleti dirençlidir." diyen Karadayı, büyük felaketin yaralarını sarmayı başaracaklarını söyledi.

Zor günlerde Türk milletinin yanında olduklarını ifade eden Karadayı, şunları kaydetti:

"Türk milletinin çabalarına katkıda bulunabilmek için Bulgaristan da seferber olmuştur. Depremin ilk saatlerinde arama kurtarma ekipleri Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldiler. Biz de Bulgaristan'da bulunan bir siyasi parti olarak, Hak ve Özgürlükler Hareketi olarak kuruluşumuzdan bu yana en kapsamlı kampanyayı depremzedeler için yaptık. 500 bin avrodan fazla maddi yardımı AFAD'a ilettik. 850 bin avro tutarında çadır, konteyner aldık ve gönderdik. 150 tırdan fazla battaniye, ısıtıcı, jeneratör, gıda ve hijyen malzemesi sevk ettik. Bugün de bizzat deprem bölgesine gelmek ve depremzedelerimize taziyelerimizi iletmek istedik."

Ramazan münasebetiyle depremzedelere iftar vermek istediklerini ve bu amaçla AFAD'a, ilaveten 70 bin avro bağışta bulunduklarını kaydeden Karadayı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Uluslararası toplumun Türkiye'ye desteğini sürdürmesi gerektiğini ifade eden Karadayı, "Biz her zaman anavatan Türkiye'mizi yanımızda gördük. Böyle zor günlerde bizler Türkiye'nin yanında ve Türkiye ile beraberiz." diye konuştu.

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