Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 22 mahallede devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 22 mahallede devam edecek

AA

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 22 mahallede devam edecek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının, yarın 22 mahallede süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar Dulkadiroğlu ilçesinde Bulanık, Ayaklıcaoluk, Doğanlıkarahasan, Erkenez, Peynirdere, Sümer, Aslanbey Çiftliği, Başdervişli, Yenipınar, Pınarbaşı, Fevzi Paşa, Yeniyurt ve Karacasu Karşıyaka mahalleleri ile Onikişubat ilçesinde Mevlana, Ertuğrul Gazi, Mimar Sinan, Yunus Emre, Ağcalı, Necip Fazıl, Ilıca, Şazi Bey ve Binevler mahallelerinde devam edecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 86'sının yıkımı yarın yapılacak.

İki ilçedeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftarda buluştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş'ta ...
Bakan Soylu: Bir yıl içerisinde çadırdan konteynere, konteynerden de eve geçeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Bir yıl içerisinde çadırdan konteynere, ...
Bulgaristan'daki HÖH Partisi'nin Genel Başkanı Karadayı, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti:
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki HÖH Partisi'nin Genel Başkanı ...
Kahramanmaraş´ta istinat duvarı yıkıldı; 8 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´ta istinat duvarı yıkıldı; 8 araç hasar ...
Şehidin emaneti mayın arama köpeği "Atmaca" depremlerin ardından yuvaya döndü
YEREL HABERLER Şehidin emaneti mayın arama köpeği "Atmaca" ...
Komandolar deprem bölgesinde yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Komandolar deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların ...
Kahramanmaraş'ta 52 evin yıkıldığı köylerini terk etmediler
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 52 evin yıkıldığı köylerini terk ...
Ağrı'daki okullarda depremzedeler için toplanan erzak Kahramanmaraş'a ulaştırıldı
YEREL HABERLER Ağrı'daki okullarda depremzedeler için toplanan erzak ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 15 mahallede devam edecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının ...
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda ...
Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta portatif tenis kortu açtı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta portatif tenis ...
Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta portatif tenis kortu açtı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta portatif tenis ...
Bakan Kasapoğlu, depremzede çocuklarla tenis oynadı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, depremzede çocuklarla tenis oynadı
Onikişubat Belediye Meclisinin İYİ Partili üyeleri Kara ve Kılıç, AK Parti'ye katıldı
YEREL HABERLER Onikişubat Belediye Meclisinin İYİ Partili üyeleri ...
Çadır kentlerin yakınına kurulan geçici pazarlar halka kolaylık sağlıyor
YEREL HABERLER Çadır kentlerin yakınına kurulan geçici pazarlar ...
Kahramanmaraş'ta bankacılık hizmeti konteyner ve mobil araçlarla verilmeye devam ediliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bankacılık hizmeti konteyner ve ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 ...
KAHRAMANMAŞ&#039;TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER KAHRAMANMAŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftarda buluştu:
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftarda ...
Bakan Yanık: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık (2)
YEREL HABERLER Bakan Yanık: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık (2)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık depremzedelerle iftar yaptı:
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık depremzedelerle ...
Bakan Yanık'tan "refakatsiz çocuklara" ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Yanık'tan "refakatsiz çocuklara" ilişkin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.