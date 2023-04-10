Kahramanmaraş'ta dev sosyal market, depremzedeler için hizmete girdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİL FİDAN - Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) bünyesinde 1500 metrekarelik yeni bir sosyal market daha açıldı.

Bölgeye 6 Şubat'taki depremlerin ardından gönderilen ayni yardımlar, ASYA sosyal marketleri aracılığıyla afetzedelere ulaştırılıyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde hizmete açılan 1500 metrekarelik çadırda, ihtiyaç sahibi depremzedelerin gıda, kıyafet, temizlik ve ev yaşam ürünleri ihtiyaçları karşılanıyor.

Kahramanmaraş'ta kurulan ASYA bünyesindeki sosyal marketlerin sorumluluğunu yürüten Büşra Yalçın, AA muhabirine, ASYA ekiplerinin depremin ilk gününden beri sahada çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezde söz konusu marketin de aralarında bulunduğu 12 sosyal market açıldığını aktaran Yalçın, bunların 8'inin çadır ve konteyner kentlerdeki vatandaşların ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmet verdiğini ifade etti.

Diğer 4 marketin konteyner ve çadır kentlerde kalmayan depremzedeler için kurulduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Sosyal marketlerimizin ihtiyaçlarını, insanların yaptığı hayırları topladığımız aynı bağış depo yönetiminden teslim alıyoruz. Orada ayrıştırılan ürünleri sosyal marketlerimize, vatandaşların ihtiyaç talepleri doğrultusunda ilerletiyoruz. Bu marketimiz 1500 metrekare, burada hem gıda hem hijyen hem kıyafet hem de ev yaşam ürünlerimiz bulunuyor. Vatandaşlarımızın bu şekilde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Burada 200 çeşitten fazla ürünümüz var. İnsanlar için herhangi bir muhtaçlık sınırı gözetmeksizin afetzede olmasından dolayı ihtiyacı olduğu ürünleri belirli sınırlamalar dahilinde mükerrerliğe ve hak ihlaline yol açmayacak şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz."

Büşra Yalçın, söz konusu marketin çok ürün barındırdığını vurgulayarak, "Bütünleşik sistemimiz üzerinden depo yönetimimiz var. Oradan depodan aldığımız malları sayımla sisteme giriyoruz. Kişilerin TC kimlik bilgileri doğrultusunda kendi üzerlerine çıkışlarını yaparak onlara teslim ediyoruz. Bu markette 20 kişilik ASYA ekibi çalışıyor. Onun dışında gönüllülerimizde ya da yeri geliyor askerlerimiz de, polislerimiz de bize destek veriyorlar." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.