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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'dan gelen "enerji timleri" deprem bölgesinde yoğun mesaide

AA

Trakya'dan gelen "enerji timleri" deprem bölgesinde yoğun mesaide

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ZOBAR - HAKAN ŞAHİN - Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TREDAŞ) saha ekipleri, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kesintisiz enerji sağlanması için görev yapıyor.

TREDAŞ ekipleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde TEDAŞ ve AFAD​​​​​​​ koordinesinde depremin yaşandığı ilk günde itibaren bölgeye gelerek göreve başladı.

Elektrik dağıtım konusunda kritik görev üstlenen "enerji timleri", bölgeye enerji verilmesi ve aydınlatılması için aralıksız çalışıyor.

TREDAŞ'tan 162 kişilik ekip, Kahramanmaraş ve ilçelerinde dönüşümlü olarak 7/24 görev yapıyor. Ekipler, 6 sepetli araç, 31 tam teşekküllü pikap, 20 arazi aracı, biri 22 kilovat teleskopik jeneratör olmak üzere 11 jeneratörle depremzedelere hizmet veriyor.

- "Enerji ihtiyacını karşılamak adına hizmet veriyoruz"

TREDAŞ İşletme Bakım Başmühendisi Ünal Karaosmanoğlu, AA muhabirine deprem bölgesinde kesintisiz enerjinin sağlanması için gece gündüz demeden görev yaptıklarını söyledi.

Gönüllü personelin fedakarca görev yaptığını belirten Karaosmanoğlu, "İlk andan itibaren bölgedeki elektrik kurumuna destek olmak için buraya geldik. Buradaki enerji ihtiyacını karşılamak adına hizmet veriyoruz. Yıkım olan hatları onardık, direkler ayağı kaldırıldı ve enerji ihtiyacı karşılandı." dedi.

Kentte büyük bir yıkım olduğunu anımsatan Karaosmanoğlu, enerji nakil hatlarının ilk etapta büyük hasar gördüğünü belirtti.

Depremin ardından ilk etapta arızları giderip, direkler diktiklerini anlatan Karaosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kırsal bölgelere enerji ulaştırmak için çalışmalar yaptık. Şehir merkezindeki aydınlatma ihtiyacını giderdik. Ardından çadır ve konteyner kentlerde göreve başladık. Burada enerji ihtiyacı ve aydınlatmaları sağlamak için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Son günlerde İsveç'ten gelen 112 çadırın kurulduğu alanda çalışma yapıyoruz. 8 direk dikerek çadırlara enerji vereceğiz ve aydınlatmalarını sağlayacağız. Bakanlığımız ve AFAD koordinasyonunda gerekli çalışmaları yaparak depremzede vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz."

Arıza onarım personeli Süleyman Köroğlu ise deprem bölgesine gönüllü olarak geldiklerini ifade etti.

Ellerinden geleni yaparak enerjinin sürekliliğini sağladıklarını belirten Köroğlu, "Burada bir taşı kaldırsak bizim için yeterliydi. Elimizden geldiği kadar çadırlara elektrik sağladık, köylerdeki arızaları gidermeye baktık. Gönüllü olarak onbeşer günlük periyotlarda çalışmaya devam ediyoruz. Benim ikinci gelişim. TREDAŞ ve diğer dağıtım şirketleriyle Kahramanmaraş halkına kesintisiz enerji sağlamak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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