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Taraftar grubu UltrAslan, Kahramanmaraş'ta lunaparkı faaliyete geçirip çocukları güldürdü

AA

Taraftar grubu UltrAslan, Kahramanmaraş'ta lunaparkı faaliyete geçirip çocukları güldürdü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/HALİL FİDAN - Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltrAslan Yurt İçi ve Avrupa üyeleri, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerden bu yana kapalı olan lunaparkı faaliyete geçirip çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır kapalı olan lunaparkta, bir hafta boyunca tadilat çalışması yapan topluluk üyeleri, 3 binin üzerinde çocuğu ücretsiz ağırladı.

Palyaço, jonglör, tahta bacak, yüz boyama gibi çeşitli eğlencelerin de yer aldığı etkinlikte, çocuklara dondurma ve macun ikram edildi.

- "Bir nebze olsun gülümsemelerine ortak olmak için buradayız"

UltrAslan Yurt İçi Koordinatör Yardımcısı Kayacan Gürdal, AA muhabirine, depremin üçüncü gününden bu yana sahada olduklarını söyledi.

Depremin ilk günlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı olduklarını belirten Gürdal, şöyle konuştu:

"Depremden en çok etkilenenler belki de çocuklarımız ya da depremden sonra psikolojilerini kurtarabileceğimiz tek kısım çocuklarımız. Bir nebze gülümsemelerine ortak olabilmek için buradayız. Normalde bu alan kapalıydı. Sağ olsun sahibiyle görüştük. Açabileceğini, işletebileceğini söyledi. Beraber burayı toparladık. Burası bu halde değildi ve hala çok iyi değil ancak bu hale getirebildik, kullanıma açtık. Buradaki şu an her şey ücretsiz. Tamamen bizim tarafımızdan finanse ediliyor."

- "Bir çocuk gülsün, dünya gülsün"

Gürdal, etkinlik kapsamında tatlı, oyuncak ve dondurma dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, yoğun talep olunca etkinliğin süresini birkaç saat uzattıklarını aktardı.

Çocuklarına eşlik eden ebeveynlerinin de çok mutlu olduğunu kaydeden Gürdal, şöyle konuştu:

"Bizim de izlerken gözlerimiz doluyor. Uzun zaman sonra çocukları bu kadar mutlu görmek, eğlenirken görmek, çocuk çığlıkları ya da yüksek sesle müzik duymak özellikle bu bölgede bizim için çok değerli. 'Bir çocuk gülsün, dünya gülsün', biz hep bu mottodayız. Rabb'im çocuklarımızın yüzünden gülüşleri eksik etmesin."

- Çocuklar mutlu

Çocuklardan Yağmur Darak, depremden bu yana böyle eğlenceli zaman geçirmediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Senem Ayşe Dere de kendisinin de Galatasaraylı olduğunu ifade ederek, deprem olduğu günden beri ilk defa bu kadar eğlendiğini söyledi.

- "Ben çocuklardan daha fazla eğlendim"

Ev hanımı Şule Doğan ise uzun zamandır bu tür etkinlik olmadığını ve çocukların bu dönemde çok sıkıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklar çok sevindi, çok mutlu oldu. İnşallah devamı gelir. Biz de eğlendik. Ben çocuklardan daha fazla eğlendim. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Çünkü hep tedirginlik ve korku içerisinde yaşıyoruz. Çok güzel oldu. Burada çocukların sesini duymak, onların gülüşlerine yani sevinçlerine ortak olmak gerçekten çok güzel."

Çocuğunu etkinliğe getiren Ayten Koca ise depremin ardından bağ evine taşındıklarını ve uzun bir süre kente gelemediklerini kaydederek, "Bugüne kadar hiç böyle bir faaliyetle karşılaşmadık. Bugün oğlum zaten çok eğlendiğini söyledi. Çok eğlendi ve çok güzel bir şey oldu." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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