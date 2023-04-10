Kahramanmaraşlı depremzede çiftçiler seralarında üretimi sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, serada üretim yapan çiftçiler depremin yıkıcı etkisine rağmen işlerinden vazgeçmedi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki mahallelerde bulunan seralarından depreme rağmen ayrılmayan çiftçiler, afetin ardından diktikleri domateslerin bakımını ve temizliğini sürdürüyor.

Mayıs ve haziranda hasat yapmaya hazırlanan üreticiler, domateslerini başta Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Sivas olmak üzere çok sayıda kente satıyor.

12 dönüm serasında iki çeşit domates ekimi yapan Ahmet Gökdeniz, AA muhabirine, evinin hasar gördüğü depreme rağmen topraklarını terk etmediklerini, üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıla göre verimi daha yüksek beklediklerini ifade eden Gökdeniz, "Domateslerin durumu gayet iyi. Biz dönümden 10 ton domates alırsak normal, üstüne çıkarsak iyi diyoruz. 120 ton bekliyoruz ama inşallah benim beklentim 150 ton. Satma anlamında bir sıkıntımız olmuyor." diye konuştu.

Üretime devam ettiklerini ancak depremi unutamadıklarını dile getiren Gökdeniz, şunları kaydetti:

"Aklımız hep depremde, inanın o duyguları halen yaşıyorum. Buna rağmen hayatta kalmalı, bir şeyler yapmamız gerekiyor ki bir arada kalalım. Gitmekle ya da evde durmakla, korkuyla yaşamaktan bir şey olmayacak. Mecburen bir dayanışma içerisinde birbirimize destek olarak hayatımıza devam edeceğiz."

- "Biz üreteceğiz ki milletimiz kalkınsın"

Dereköy Mahallesi'nden Sertaç Çağlar da Antalya'da 14 yıl yaptığı seracılığı son 4 senedir memleketi Kahramanmaraş'ta sürdürdüğünü anlattı.

Deprem nedeniyle evinin ağır hasarlı olduğunu belirten Çağlar, şöyle devam etti:

"Allah bu afeti kimselere yaşatmasın, çok zor bir durum. Evimiz ağır hasarlı, şimdi farklı bir yerde kalıyoruz. Mesafe biraz uzak ama idare ediyoruz. Üretime aynen devam ediyoruz. Biz üreteceğiz ki milletimiz kalkınsın. Seramız 4 dönüm üzerine kurulu. Burada daha geniş olan seralar var. Depremden bir ay sonra dikime başladık. Dikmek zorundayız ve devam edeceğiz. Mutlaka zor oluyor ve ailecek çalışıyoruz."

Domates hasadında beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Çağlar, "Şu anda domateslerin filiz dediğimiz yapraklarını ve dip temizliğini yapıyoruz. Daha sonra ip bağlarız ve zaman geçtikçe dolama dediğimiz işlemi gerçekleştiririz. Diğer üreticilerin de üretime devam etmesi gerekiyor. Ülkemizin ve şehrimizin kalkınması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." dedi.

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