Kahramanmaraş'ta depremde dükkanı yıkılan usta kebapçı açık alanda hizmete başladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ZOBAR - HAKAN ŞAHİN - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremde sanayi sitesindeki iş yeri yıkılan 25 yıllık kebap ustası Murat Karademir, site girişine açtığı seyyar tezgahta müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar gören esnaf, sokak ve caddelere kurdukları tezgahlarda müşterilerine hizmet vermeye çalışıyor.

İş yerlerinde hasar olmayan esnafın bazıları kepenk açarken, iş yerleri yıkılan ya da hasar gören kimi esnaf da sokaklara kurdukları tezgahlarda çalışmaya devam ediyor.

Depremde evi ağır hasar gören, iş yeri yıkılan kebap ustası Murat Karademir de 25 yıllık mesleğini site girişine açtığı seyyar tezgahta sürdürüyor.

Karademir, AA muhabirine, depremin yaralarını sarmaya başladıklarını, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını söyledi.

Seyyar tezgahının yanına konteyner inşasına da başladıklarını belirten Karademir, sanayi sitesinin yanında açtığı seyyar tezgahta esnaf ve depremzedelere en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Karademir, "Depremde evim hasar gördü, ailemle çadırda yaşıyoruz, dükkanımız da yıkıldı. Diğer esnaf arkadaşlarımızın da dükkanı yıkıldığı için buraya gelmek zorunda kaldık. İşlerimiz çok şükür olmaya başladı. 25 yıllık kebap ustasıyım. Sağ olsun sanayi esnafı ve çevredeki vatandaşlar kebabımızı çok beğeniyor. Bu bölgede bir ünümüz var. Yaptığım kebapta her zaman kuzu eti kullanıyorum, lezzeti buradan geliyor. İnşallah el birliğiyle zor günleri aşacağız. Kalkınmamız için çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Lezzetli kebaplar hazırlar"

Sanayi esnafı ve çevredeki vatandaşlar da Murat ustayı yeni yerinde ziyaret ederek, kebap siparişi veriyor.

Esnaf Behçet Sarıkaya, depremde zarar gören dükkanların açılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Yaşanan zor günlerin geride kaldığını anlatan Sarıkaya, "Murat usta iyi bir ustadır ve lezzetli kebaplar hazırlar. Sanayinin ünlü bir ustasıdır. Biz de sanayi esnafı olarak kendisinden yemek yeriz." dedi.









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