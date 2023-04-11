Yabancı öğrenciler vefa borçlarını depremzedelere destekle ödüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/HALİL FİDAN - Türkiye'nin ülkelerindeki yardım faaliyetlerinden etkilenen 11 öğrenci, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Deniz Feneri Derneğinin afetzedelere yönelik çalışmalarına destek oluyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetten etkilenen bölgede depremzedelere yönelik yardım faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Depremlerden en fazla etkilenen kentler arasında yer alan Kahramanmaraş'a Nijerya, Gana, Hindistan, Afganistan, Arakan, Somali, Etiyopya, Çad, Burkina Faso, Malavi ve Gambiya'dan 11 yabancı uyruklu öğrenci de geldi.

Türkiye'nin ülkelerinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini unutmayan öğrenciler, afetzedelerin yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor.

Deniz Feneri Derneğinin Kahramanmaraş Lojistik Deposu çalışanlarıyla sahaya çıkan gönüllüler, gıda kolisi paketliyor, sonra da kırsal mahallelerde dağıtım faaliyetlerine katılıyor.

Etiyopyalı Salih Muhammed, AA muhabirine, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Doktora Programında öğreniminin devam ettiğini söyledi.

Dünyanın her yerinde bu tür olayların yaşandığını belirten Muhammed, "Türkiye böyle insani yardım olduğu zaman ilk gelen ülkedir. Bizim ülkeye de başka ülkelere de her zaman yardım yapıyor. Biz de öğrenci olarak burada bulunduk. Elimizden geleni yaptığım zaman mutlu oluyorum. İnsanlar bizi görünce mutlu oluyor. 'Biz varız, yanınızdayız.' dediğimiz zaman mutlu oluyorlar. Yani mesela Afrika'dan birisi geldiği zaman mutlu oluyorlar. Yani 'Dünyadan bize geçmiş olsun demek için geldiler.' diye mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Ganalı Yusuf Mustafa da Ankara'da petrol ve doğal gaz mühendisliği alanında yüksek lisans öğrenimi gördüğünü ifade etti.

Bölgeye geldiğinde sosyal medyada gördüğünden daha kötü bir durumla karşılaştığını anlatan Mustafa, yardım faaliyetlerine katılabildiği için bir yandan mutlu olduğunu diğer taraftan gördükleri karşısında üzüldüğünü dile getirdi.

Afganistanlı Mazaher Reis Zade ise arkadaşlarıyla farklı ülkelerden geldiklerini ve şehre girdiklerinde acı hissettiğini aktardı.

İnsanların gönüllü olarak farklı derneklerden ve kurumlardan şehre geldiğini ve çalışmalara katıldığını söyleyen Zade bu durumdan enerji aldığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Afganistan'da benzer yıkımların yaşandığını hatırlatan Zade depremzedelere yardım edebilmenin gururunu yaşadığını anlattı.

- "Yaptığımız yardımlar en azından karşı tarafta ahde vefa bulmuş"

Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kunt da deprem sonrası yabancı uyruklu öğrencilerden gelen talebin ardından onlarla birlikte bölgeye geldiklerini ve çalışmalara katıldıklarını bildirdi.

Yaklaşık 26 yıldır sivil toplum kuruluşlarında görev aldığını aktaran Kunt şunları kaydetti:

"Yaptığımız yardımın elbette biz karşılığını beklemiyoruz ama en azından karşı taraftan algısının olumlu olduğunu görmek insana çok büyük mutluluk veriyor. Bu kardeşlerimizin herhangi bir beden gücünün dışında başka bir imkanı olmadığı halde gelip 'En azından varımız bu beden gücü, bu gücümüzle size destek verelim.' dedikleri zaman şunu düşündüm; boşa kürek çekmemişiz, yaptığımız yardımlar en azından karşı tarafta ahde vefa bulmuş."

Kunt, Türkiye'nin söz konusu ülkelerde zaman zaman su kuyusu, okul, mescit gibi birçok faaliyetlerde bulunduğunu, böylesi bir günde de o ülkelerin vatandaşlarının yardıma koşmasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.



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