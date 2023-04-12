Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Kahramanmaraş'ta 1200 kişilik iftar verdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iftar programı düzenledi.

Milli İrade Meydanı'nda AFAD çadırındaki iftar programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile eşi Hanife Kirişci de depremzedelerle sıraya girerek yemek aldı.

İftarın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını yaşadıklarını, kendilerinin de Türkiye ile üzüldüğünü dile getirdi.

Türkiye-Ukrayna Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'nin destekleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Bodnar, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden itibaren insani yardım göndermeye çalışıyoruz. Hem Ukrayna'dan hem de buradaki diaspora olarak. Depremin ilk günlerinden itibaren Ukrayna Cumhurbaşkanının talimatlarıyla büyük bir arama kurtarma ekibi yönlendirildi ve Hatay'da iki haftadan uzun süre arama kurtarma çalışmaları yaptı. Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya çok büyük bir insani yardım sağlandı ve biz bunu unutmadık. Böylece biraz olsun minnettarlığımızı göstermiş oluyoruz. Binlerce kişi bugün çok şükür karnını doyuruyor. 1200 kişilik iftar yemeği verildi. Ramazan Bayramı Ukrayna'da resmi bayram ilan edildi ve geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da iftar kutlandı. Geçtiğimiz cuma akşamı Ukrayna Cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki Müslümanlar ve Müslüman askerler için bir iftar vermişti. Biz de burada bir iftar düzenleyerek cumhurbaşkanımızın başlattığı geleneğe katkı sağlıyoruz. Ukrayna ve Türk halklarının nasıl birbirlerini desteklediklerinin güzel bir örneği oluyor."

Türkiye-Ukrayna Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Celil Sümer de Kahramanmaraş'taki insanların acılarını paylaşmak için program düzenlediklerini söyledi.

Özellikle Büyükelçi ve Ukrayna Hükümeti'nin bu konuya çok duyarlı olduğunu ifade eden Sümer, "Bizim koordinasyonumuzla yardımları ulaştırmaya çalışıyorlar. Tabi onlarda bir savaşın içerisinde. Onların da çok ciddi problemleri var ama bu güzel akşamı ve acıyı paylaşmak istedik." diye konuştu.

Depremzedelerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Sümer, organizasyonda kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Sümer, "Böyle acıları yaşamayalım ama bu mutluluğu hep beraber yaşayalım. Bu iki ülke arasında oluşan dostlukların çocuklarımıza, geleceğe iyi bir miras olarak kalmasını istiyoruz. Çünkü Ukrayna gerçekten bizim dostumuz, biz de onların dostuyuz. Bu inşallah yüzyıllarca sürer. Çünkü bugün burada Ukrayna hükümetinin yapmış olduğu şeyler tarihe not düşülecek şeyler." ifadelerini kullandı.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile depremzedeler katıldı.













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