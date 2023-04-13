Depremzede çiftçilere son yağışlar "can suyu" oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ZOBAR - HAKAN ŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere son yağışlar "can suyu" oldu.

Kentte yakınlarını kaybeden çiftçiler, bir yandan depremin yaralarını sararken bir yandan da üretim faaliyetlerine devam ediyor.

Kış aylarındaki kuraklık nedeniyle ürünleri için endişe duyan depremzede çiftçiler, nisan yağışlarıyla rahat bir nefes aldı.

- "Yağışlar çok güzel geldi"

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AA muhabirine, il merkezinde yaklaşık 650 bin dönüm arazide tarım yapıldığını söyledi.

Özellikle buğdayların dane dönemine geçtiği anda gelen yağışın yüksek verim açısından önemine işaret eden Çetinkaya, "Buğdayların tam gelişim dönemindeyiz. Yağışlar çok güzel geldi. Bunun yanında mısır ekimleri gerçekleşti. Diğer yandan arpa, Maraş biberi ve şeker pancarı gibi birçok önemli ürüne bu yağışlar ciddi anlamda faydalı oldu. Yağışlar ekili arazilere can suyu oldu." dedi.

Çetinkaya, suyun tarımsal üretim için hayati önem taşıdığını belirterek, yağışlarla birlikte barajların da dolduğunu ve kuraklık riskinin ortadan kalktığını dile getiren Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Kış ayları kurak geçmişti ve üreticilerimiz bekledikleri yağışı alamamıştı. Nisan yağmurları bu anlamda yüzümüzü güldürdü. 'Su hayattır.' diyoruz. Suyumuz olmazsa yaz aylarında tarımsal sulama ve içme suyu açısından sıkıntılar yaşamamıza neden olacaktır. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından bereketli gelen bu yağmurlar bir nebze de olsa üreticimizin yüzü güldürdü."

Çiftçi Ali Yıldırım ise bu sene yaklaşık 100 dönüm alanda buğday ekimi yaptığını belirtti.

Özellikle başağa kalkan buğdaya son dönemdeki yağışların çok iyi geldiğini ifade eden Yıldırım, "Yağışlar tam zamanında geldi, sadece buğdaya değil birçok ürüne faydalı oldu. Kış dönemi kurak geçmişti, o nedenle endişeliydik. Bir de depremler nedeniyle kent olarak büyük yara aldık. İnşallah yaralarımızı, üzüntülerimizi hep birlikte saracağız. Üretime devam edeceğiz." diye konuştu.

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