Sanatçılar, Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklar ve gençlerle buluştu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sanatçılar Canan Anderson, Züleyha Ortak ve Emre Kızılırmak, İletişim Başkanlığının koordinesinde Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikte çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yerleşkesindeki Yunus Emre Kongre Merkezi Sezai Karakoç Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte sanatçılar, çocuklar ve gençlerle şarkılar söyledi.

Keman sanatçısı Anderson, kemanıyla, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Seda Esenler'in seslendirdiği "Bir Başkadır Benim Memleketim" isimli şarkıya eşlik etti.

Sanatçı Anderson, AA muhabirine, depremler dolayısıyla büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Soru üzerine Hatay'da kemanı enkaz altında kalan keman öğrencisi Nazlı İrem Haddur'e keman gönderdiğini anlatan Anderson, "Geçen hafta Hatay'daydık. Birlikte düet yaptık. O da çok mutlu oldu ben de. O güzelliği birlikte yaşamak çok özeldi." ifadesini kullandı.

Şarkıcı Züleyha Ortak ile oyuncu Emre Kızılırmak da depremler dolayısıyla yaşadıkları üzüntüleri dile getirdi.

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