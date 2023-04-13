Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta depremde ölenlerin cenazelerinin defnedildiği mezarlığı ziyaret etti:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Bu giden kardeşlerimizi geri getirecek gücümüz yok ama şehrin ihyası ve inşası için vakit kaybetmeden hızla çalışmaları yürüteceğiz." dedi.

Bakan Kirişci, beraberinde AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları Ömer Oruç Bi̇lal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin ile Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mezarları sulayan Kirişci, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin tüm zamanların felaketi olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Kirişci, 14 Mayıs itibarıyla milletin sandığa gideceğini anımsatarak, "Biz de aday listelerinin belirlenmesi sonrası özellikle şehitlerimize olan vefa borcumuzu eda edelim, ifa edelim düşüncesiyle mezarlığımıza geldik. Burada halen defin işlemi gerçekleştirilmiş 5 bin 300 kardeşimize, tüm Kahramanmaraş'daki 12 bin 558 kardeşimize, 50 binin üzerindeki 11 ilimizdeki tüm şehitlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyoruz. Onları biz biliyoruz, şehittirler. Geride kalanlarına sabırlar diliyoruz." diye konuştu.

Büyük bir felaket ve acının yaşandığını dile getiren Kirişci, bu acıyla birlikte, demokrasiyle yönetilen bir hukuk devletinin olduğu ülkede seçimlerin yapılması gerektiğine işaret etti.

Bakan Kirişci, minnet ve şükran duygularını iletmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu afetlerden Kahramanmaraş'ımızın daha güçlü, daha üretken, daha mutlu şekilde çıkabilmesi için de kaldığımız yerden devam etmek durumundayız. Bu giden kardeşlerimizi geri getirecek gücümüz yok ama şehrin ihyası ve inşası için vakit kaybetmeden hızla çalışmaları yürüteceğiz. Geldiğimiz andan itibaren de çalışmalara start verdik. Bu mezarlık ziyareti de buna manevi anlamda destek olur, bizim motivasyonumuzu, yaptığımız işlerimizin bereketini arttırır. Rabb'im bir daha ülkemize, dost düşman kimseye bu tür afetler yaşatmasın. Ülkemizin, bu kardeşlerimizin de acılarını dindirerek bizlere mutluluklar versin, sağlık, sıhhat versin. Kelimelerin bittiği bir yer, Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmetiyle muamele eylesin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.