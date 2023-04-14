Depremin merkez üslerinden Pazarcık'ta taş değirmenler yeniden dönmeye başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki değirmenci, yeniden yöre halkına hizmet vermeye başladı.

İlçe merkezinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından iş yeri ağır hasar alan Ali Akşehmuz, tahliye ettiği değirmen ve malzemelerini açık bir alana kurdu.

Deprem nedeniyle ara verdiği mesleğine yeniden başlayan Akşehmuz, ilçe merkezi ve mahallelerden gelen depremzedelerin arpa, buğday, bulgur ve mercimeği değirmende öğüterek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Akşehmuz, AA muhabirine, depremden önce 7 kişi ile çalıştığını, şu anda ise 3 kişiyle işi sürdürdüğünü söyledi.

"Ben çalışmazsam insanlar mağdur olur." ifadesini kullanan Akşehmuz, "Deprem kıyamet gibi bir şeydi. Çok zor geçti. Hayat devam ediyor. Kendi imkanlarımızla burayı yapıp, ağır hasarlı olan iş yerimizden buraya taşındık. Burada da halkın getirdiği bulgur ve buğday gibi ürünleri çekip geri veriyoruz." dedi.

Ürünlerin değirmene girmeden önce yıkandığını, ardından da elendiğini anlatan Akşehmuz, şöyle devam etti:

"İnsanlar ilk dönemde gelemediler, daha yeni yeni getirmeye başladılar. Un, bulgur, mercimek ve hayvanlar için zavar dediğimiz yem ile mısır ve nohut unu da yapıyoruz. Eski hareketlilik yok ama ilçede tek olduğumuz için Gaziantep ve Adıyaman köylerindeki insanlar da buraya geliyorlar. Umudumuz var şükür, umut bitmez. Fiyatlarımız da aynı değiştirmedik. Şimdi aslında en sakin zamanlarımızın olması gerekiyor çünkü hazirandan, buğday biçildikten sonra daha fazla hareketlilik olur."

Akşehmuz, depremzede olmasına rağmen işinden vazgeçmediğini belirterek, "Halka hizmet olsun diye açtık. Ben gidersem, o giderse olmaz. Buranın bir şekilde ayağa kalkması lazım. Bir şey beklediğimiz için değil, sadece vatandaşın ihtiyacı giderilsin diye. Un ve bulgur temel gıda. Gelen insanlardan teşekkür eden, memnun olan var. Burası olmazsa olmaz gibi." diye konuştu.

İlçe ekonomisinin depremin etkilerini atlatmaya başladığına dikkati çeken Akşehmuz, "Sonuna kadar devam edeceğiz. Pazarcık toparlanmaya başladı. Buranın ekonomisi daha canlı. Daha da iyi olmasını bekliyoruz." dedi.

- "Kapalı olursa gideceğimiz yer yok"

İlçe merkezine bağlı Eğrice Mahallesi'nden hayvanları için yem almaya gelen Kalender Çörden, özellikle köyde yaşayanlar için değirmenlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Yaşadığı mahalle ve çevresinde değirmen olmadığını dile getiren Çörden, şunları kaydetti:

"Burası kapalı olursa gideceğimiz başka yer yok. Onun için zor oluyor. Burası açınca geldik, un ve bulgur yaptırıyoruz. Mutfak ihtiyacımızı gideriyoruz. Ben besicilik yapıyorum. Aynı zamanda hayvanlarımız için yemi de burada çektiriyoruz."





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