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Depremzede Türk Kızılay görevlisi, ayağındaki kırığı fark etmeden 14 gün çalıştı

AA

Depremzede Türk Kızılay görevlisi, ayağındaki kırığı fark etmeden 14 gün çalıştı

​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/HALİL FİDAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da hasar gören evinden çıktıktan sonra yardım faaliyetlerine katılan Türk Kızılay çalışanı İlhan Selçuk Kalın, ayağındaki 2 kırığı, ekip arkadaşlarının yönlendirmesiyle 14 gün sonra gittiği hastanede öğrendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetli depremlerin vurduğu illerden Hatay'da görevli Türk Kızılay çalışanı İlhan Selçuk Kalın, yaşadığı ilk şoku atlattıktan sonra yaralı komşularını hastaneye ulaştırıp görevinin başına döndü.

Depremzedelere yönelik insani yardım faaliyetlerine katılan 47 yaşındaki Kalın, ayağındaki ödemi fark eden ekip arkadaşları tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

Yapılan kontrollerde ayağında kırık tespit edilen Kalın, bir aylık tedavinin ardından memleketi Kahramanmaraş'a görevlendirildi.

Kalın, AA muhabirine, deprem günü eşi ve çocuklarının Adana'da olduğunu söyledi.

Sarsıntıyla uyandığını, bir süre sonra üzerine valizlerin ve dolapların devrildiğini belirten Kalın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Akabinde duvarın çökmesi ile kelimeişehadet getirmeye başladım. Sarsıntının durması sonucunda cep telefonuna ulaşıp ışığıyla tavanı kontrol ettim. Duvarlar yıkılmıştı, arkadaşlara seslendim, kimseden cevap alamayınca herkesin çıktığını düşünüp ben de aşağı indim. Ayakkabı, çorap, mont hiçbir şey yoktu. Sadece ince bir eşofman ve bir tişörtüm vardı. İnsanların yardım çığlıklarını duyduktan sonra bir şekilde tekrardan binaya girme kararı aldım. Çünkü koruma aracına ulaşmam lazımdı. Anahtarlarına ulaştıktan sonra tekrar binadan çıktım."

Kalın, aracı alarak kırıkları olan çalışma arkadaşı ile binadaki bir hemşireyi hastaneye yetiştirdiğini ifade ederek, Antakya Organize Sanayi Bölgesi Lojistik Merkezine geçerek insani yardım malzemeleri alıp vatandaşların yardımına koştuğunu kaydetti.

Bu sürecin yaklaşık iki hafta devam ettiğini dile getiren Kalın, "Sahada 7/24 ilkesine esasen çalışmaya başladık. Bir süre sonra ayağımdaki şişliğin ve ağrıların artması neticesinde arkadaşlarımın da baskısı ve ısrarı sonucu hastaneye gittim. Çekilen röntgen sonucunda ayağımda iki kırık olduğunu ve bu şekilde çalışmamam gerektiğini doktorumuzun beyanı sonucunda öğrendim." dedi.

- "Hemşehrilerime yardım etme fırsatı tanıdılar"

Kalın, ayağının alçıya alındığını ve Adana'ya gönderildiğini belirterek, "Gerekli tedavilerin ve fizik tedavinin sonucunda artık iyi olduğumu söyledim üstlerime. Onlar da sağ olsunlar, beni kırmadılar. Belki de Kahramanmaraş Pazarcıklı oluşumdan dolayı burada kendi insanlarıma, hemşehrilerime yardım etme fırsatı tanıdılar." diye konuştu.

İlhan Selçuk Kalın, depremde 18 yakınını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Türk Kızılay Ekip Başkanı Onur Beyazyeşil de afetin ilk gününden beri bölgede yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalar sırasında Kalın'ın ayağında şişlik olduğunu ve aksadığını fark ettiklerini belirten Beyazyeşil, şunları kaydetti:

"Fırsat bulunca bir sağlık merkezine gidip durumunun kontrolünü yaptırmasını istedik. Bu halde bile birkaç gün çalışmalarına devam ettiğini öğrendik. Akabinde bizlere ulaştı ve ayağının kırık olduğunu iletti. Biz de bir an evvel sağlık durumunun daha iyiye gitmesi adına kendisini Adana'ya yönlendirdik. Adana'da istirahat ettikten sonra sahada çalışabileceğini ifade ettim. Birkaç gün istirahat ettiği sürede bile İlhan Bey arayıp sahaya dönme taleplerini bizlere iletti."

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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