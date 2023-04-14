Mehmetçik depremzedelere kumanya dağıtıp çorba ikram ediyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Terörle mücadelenin ön saflarında yer alan Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan sahra mutfağında afetzedeler için çorba pişirip ramazan kumanyası dağıtıyor.



Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için bölgeye hareket eden komandolar, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde kurdukları sahra mutfağında iftarda ve sahurda günlük 2 bin depremzedeye çorba ikram ediyor.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra diğer afet bölgelerinde de yardım faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, depremzedelere şu ana kadar 50 bin gıda kolisi ulaştırdı. Konuşlandıkları yerleşim birimindeki afetzedelerin içme suyu ihtiyacını da karşılayan komandolar, çocukların yüzünü güldürmek için her gün çikolatalı ekmek ve meyve suyu ikram ediyor.

- Depremzedeler sunulan hizmetten memnun

Depremzede Derya Avcı, AA muhabirine, Mehmetçiğin verdiği hizmetleri çok anlamlı ve güzel bulduklarını söyledi.

Depremin ilk gününden bu yana askerlerin her türlü ihtiyaçlarına koştuğunu vurgulayan Avcı, "Ellerine, kollarına sağlık. Bu kadar zahmet etmişler, bizim için buralara kadar gelmişler. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar, hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Avcı, "Yaptıkları her şey çok güzel. Bizlere sundukları malzemelerin yanında özellikle ilgileri çok güzel. Bizlerle çok güzel ilgileniyorlar, isteklerimizi fazlasıyla karşılıyorlar. Çocuklarımıza karşı çok tebessümlüler, hiç kırmıyorlar." diye konuştu.

Askerin yalnızca bugün değil, her daim vatandaşı yalnız bırakmadığına dikkati çeken Fevzi Alıç, "Asker demek, vatan demektir." ifadesini kullandı.

Sultan Kaplan, Mehmetçiğin verdiği hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah razı olsan askerimizden, hepsinden de çok memnunuz. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Faruk Dal, askerlerin depremin ilk gününden beri kendilerine yardımcı olduğunu, beslenme ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı.

Aslan Kayık ise Mehmetçiğin kendileri ile yakından ilgilendiğini, çorba ve kahvaltı ikramında bulunduğunu kaydetti.

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