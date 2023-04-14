Kahramanmaraş'ta kopan kaya parçalarının zarar verdiği mahallede önlem alınıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ZOBAR / HAKAN ŞAHİN - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle kopan kaya parçalarının zarar verdiği Şahinkayası Mahallesi'nde, kayaların yeniden yerleşim alanına düşmesini önlemek için tedbir alınıyor.

Onikişubat ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı mahalle, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilendi.

Mahalleye adını veren ve yerleşim birimine hakim tepede bulunan Şahinkayası'nda "Kale" adı verilen mevkiden ikinci depremin ardından kopan kaya parçaları, ev ve araçlara hasar verdi, çok sayıda da hayvan telef oldu.

AFAD koordinasyonundaki ekipler, kopan kaya parçalarının mahalleye daha fazla zarar vermemesi için çalışma başlattı.

Ekipler, riskli görülen bölgede 400 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 4 ile 8 metre derinliğinde kanallar açıyor. Böylece, yamaçlardan kopan kaya parçalarının yerleşim alanına ulaşmadan, mahallenin üst kısmında açılan kanallara düşmesi hedefleniyor.

- "Kaya parçaları ev ve araçlara zarar verdi"

Şahinkayası Mahallesi Muhtarı Hasan Şişman, AA muhabirine, depremler nedeniyle Şahinkayası'ndan kopan parçaların mahallede zarara neden olduğunu söyledi.

İlk depremin hafif atlatıldığını anlatan Şişman, ikinci depremin büyük yıkıma neden olduğunu ve çok sayıda kaya parçasının yerleşim alanlarına ulaştığını ifade etti.

Mahallede riskin devam ettiğini, kopan bazı kaya parçalarının mahallenin üst yamaçlarında kaldığını anlatan Şişman, bu nedenle ekiplerin kanal kazarak önlem aldığına dikkati çekti.

Şişman, kayaların mahalleye daha fazla zarar vermemesi için tedbir alındığını vurgulayarak, "Şahinkayası'ndan kopan kayaların da zararı büyük oldu. Şimdi bazı kayaların yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için kanal kazılıyor. Daha önceden burada belediyenin çalışması vardı, açılan kanallar derinleştiriliyor ve genişletiliyor. Daha sonra etrafı çelik tel örgüyle kapatılacak." dedi.

Hasan Şişman, alınan önlemlerin dışında büyük kaya parçalarının iş makineleri ile kırılarak daha küçük parçalara ayrılmasını istediklerini de dile getirdi.

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