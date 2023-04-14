Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören araçları afetzede ustalar onarıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ZOBAR/HAKAN ŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda zarar gören araçları, afetzede ustalar tamir ediyor.

Depremlerin ardından hasar gören dükkanlarını tadilattan geçiren sanayi esnafı, yeniden kepenk açarak çalışmaya başladı.

Hasar gören araçlarının tamirini yaptırmak isteyen vatandaşlar, Küçük Sanayi Sitesi'ne geliyor. Az ve orta hasarlı araçları, depremin yaralarını sarmak için çalışan ustalar onarıyor.

- "Depremin ardından çok yoğunluk var"

Kaporta ustası Samet Tekçe, AA muhabirine, depremin yaralarının sarılmasına destek olmak iş başı yaptıklarını söyledi.

Depremin kentte yıkıma neden olduğunu belirten Tekçe, çok sayıda aracın enkaz altında kalarak hasar aldığını anımsattı.

Tekçe, 6 Şubat'taki depremlerde evi ve iş yerinin de zarar gördüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Deprem kentimizi ve çevredeki birçok ili etkiledi. Depremde enkazda kalan çok sayıda araç oldu. Elimizden geleni yapıyoruz. Eğer tamir edilebilecek durumdaysa onarılıyor, yoksa hurdaya gönderiyoruz. Depremin ardından çok yoğunluk var. Vefat eden çok sayıda ustamız olduğu için birçok dükkan kapalı durumda. Ondan dolayı işler yoğun. Ağır hasarı olan araçların tamiratı, duruma göre 15-20 gün sürüyor. Tavan ya da kaputunda küçük hasarı olan araçları gün içinde halledip teslim ediyoruz."

- "Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağına inanıyorum"

Boya ustası Murat Aslan ise sanayi sitesine gelen hasarlı araçları tamir etmeye çalıştıklarını söyledi.

Hayatın devam ettiğini vurgulayan Aslan, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağına inandığını dile getirdi.

Aslan, işlerin yoğun olduğuna işaret ederek, "Deprem nedeniyle enkazda kalan araçlarda tavan çökmesi, beton parçalarının çarpmasıyla ezilmelerin görüldüğü çok sayıda araç var. Hayatın normale dönmesi için bir an önce dükkanımızı açtık. Dükkanımızda da hafif hasar var. Bir yandan orayı onarıp, diğer yandan da çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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