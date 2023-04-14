İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Afşin'de protesto edildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, cuma namazının ardından Ulu Camii önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Şeref Ertekin, İsrail tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları kınadıklarını bildirdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik baskılarının 60 yıldır devam ettiğini kaydeden Ertekin, "Kutsal bir mabet olan Mescid-i Aksa'ya ve içinde namaz kılanlara yapılan saldırı tek kelimeyle alçaklıktır. Bu duruma tüm dünyadan tepki gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kudüs'e tüm dünya Müslümanlarının sahip çıkmasını istiyoruz." dedi.

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