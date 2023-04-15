Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler devlet desteğiyle ekilmedik alan bırakmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler devlet desteğiyle ekilmedik alan bırakmayacak

AA

Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler devlet desteğiyle ekilmedik alan bırakmayacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ZOBAR / HAKAN ŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören çiftçiler, devletin de desteğiyle kısa sürede toparlanarak üretime devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda deprem bölgesine önemli desteklemeler yapıldı.

Afet bölgesine yönelik hazırlanan projeler kapsamında üreticilere, tohum ve fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Deprem bölgesindeki çiftçilerin normale daha hızlı dönebilmeleri için tarımsal desteklemeler erken dönemde ödendi.

Bölgede depremin yaralarını sarmaya çalışan çiftçiler, devletin de desteğiyle üretime kaldıkları yerden devam ediyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AA muhabirine, çalışkan ve üretken Kahramanmaraş çiftçisinin depremin yaralarını sarmasının ardından tarımsal üretime yoğunlaştığını söyledi.

Çetinkaya, buğday, arpa, şeker pancarı, biber gibi ürünlerin ekiminin yapıldığını, yazlık ürünlerin ekiminin sürdüğünü ifade etti.

Kent merkezinde 650 bin dönümlük alanda tarım yapıldığını belirten Çetinkaya, "Şu an için 200 bin dönüm arpa ve buğday ekili durumda. Kalan arazilerimizde yazlık ürünlerin ekimi yapılıyor." dedi.

Çetinkaya, çiftçilerin kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için işlerine dört elle sarıldığını vurgulayarak, atıl araziler dahil tüm alanların tohumla buluşturulacağını aktardı.

- "Devletimiz ve milletimiz zor günlerde yanımızda oldu"

Zor günlerin üstesinden üreterek geleceklerini dile getiren Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta tüm arazilerimiz ekili ve ekilmeye devam ediyor. Depremde ve daha öncesinde yaşadığımız salgın döneminde gördük ki gıda ihtiyacını karşılamak çok önemli. Dün olduğu gibi bugün ve bundan sonrasında da üreticilerimiz bir metrekare araziyi boş bırakmayacak. Tüm araziler ekilecek. Üretime devam edeceğiz."

Çetinkaya, depremden sonra üreticilerin mayıs ve haziran aylarında alacağı desteklemelerin devlet tarafından çiftçilerin hesaplarına yatırıldığına işaret ederek, şunları anlattı:

"Zor günler yaşayan çiftçilerimize ciddi anlamda katkı sağladı. Üreticilerimize ziraat odalarından ciddi manada yardımlar yapıldı. Bakanlığımızın deprem bölgesini destekleme projeleri kapsamında üreticilere tohum, fide ve yem dağıtıldı. Devletimiz ve milletimiz zor günlerde Kahramanmaraş halkının ve çiftçisinin yanında oldu."

- "Üreticiler arazilerde çalışmalarını sürdürüyor"

Üretici Yavuz Karasu, depremin tüm kenti etkilediğini ve üretim faaliyetlerinin bir süre aksadığını söyledi.

Kahramanmaraşlı çiftçilerin üretime devam ettiğini belirten Karasu, "Boş tarla bırakmıyoruz. Üreticiler arazilerde çalışmalarını sürdürüyor. Nisan yağışları da ekili ürünlerimize ilaç gibi geldi. Bol ve bereketli bir dönem geçirmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkoğlu'ndaki köy tipi afet evleri projesinde 5 evin kaba inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Türkoğlu'ndaki köy tipi afet evleri projesinde 5 evin ...
Depremzede kadınlar, üreterek hayata tutunuyor
YEREL HABERLER Depremzede kadınlar, üreterek hayata tutunuyor
Ülkü Ocakları, Kahramanmaraş'ta depremzedelere iftar verdi
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları, Kahramanmaraş'ta depremzedelere iftar ...
Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçilere 13 ton sertifikalı barbunya tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçilere 13 ton ...
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Afşin'de protesto edildi
YEREL HABERLER İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ...
Bakan Soylu: Seçimler deprem bölgesinde prefabriklerde yapılacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Seçimler deprem bölgesinde ...
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören araçları afetzede ustalar onarıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören araçları ...
Bakan Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon ...
Kahramanmaraş mutfak eşyası sektörü yılın ikinci yarısında 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş mutfak eşyası sektörü yılın ikinci ...
Bakan Soylu: Seçimler deprem bölgesinde prefabriklerde yapılacak
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Seçimler deprem bölgesinde ...
Kahramanmaraş'ta kopan kaya parçalarının zarar verdiği mahallede önlem alınıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kopan kaya parçalarının zarar ...
Mehmetçik depremzedelere kumanya dağıtıp çorba ikram ediyor
YEREL HABERLER Mehmetçik depremzedelere kumanya dağıtıp çorba ikram ...
Depremzede Türk Kızılay görevlisi, ayağındaki kırığı fark etmeden 14 gün çalıştı
YEREL HABERLER Depremzede Türk Kızılay görevlisi, ayağındaki kırığı ...
Depremin merkez üslerinden Pazarcık'ta taş değirmenler yeniden dönmeye başladı
YEREL HABERLER Depremin merkez üslerinden Pazarcık'ta taş ...
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin işletmecisi veresiye defterini yırttı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'ndeki marketin ...
Kahramanmaraş'ta konteyner sayısının 22 bine çıkarılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta konteyner sayısının 22 bine ...
Onikişubat ilçesinde kurulan konteyner çarşılar için kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Onikişubat ilçesinde kurulan konteyner çarşılar için ...
MHP'nin Kahramanmaraş'taki aday tanıtımında İYİ Partililere 'Kapımız açık' çağrısı
YEREL HABERLER MHP'nin Kahramanmaraş'taki aday tanıtımında İYİ ...
Bakan Kirişci Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar ...
Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta depremde ölenlerin cenazelerinin defnedildiği mezarlığı ziyaret etti:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta depremde ölenlerin ...
Sanatçılar, Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklar ve gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Sanatçılar, Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklar ve ...
Depremzede terzi, ustasının emaneti 80 yıllık makasla yeniden çalışmaya başladı
YEREL HABERLER Depremzede terzi, ustasının emaneti 80 yıllık makasla ...
Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik başladı
YEREL HABERLER Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik başladı
Depremzede çiftçilere son yağışlar "can suyu" oldu
YEREL HABERLER Depremzede çiftçilere son yağışlar "can suyu" oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.