Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler devlet desteğiyle ekilmedik alan bırakmayacak

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ZOBAR / HAKAN ŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören çiftçiler, devletin de desteğiyle kısa sürede toparlanarak üretime devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda deprem bölgesine önemli desteklemeler yapıldı.

Afet bölgesine yönelik hazırlanan projeler kapsamında üreticilere, tohum ve fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Deprem bölgesindeki çiftçilerin normale daha hızlı dönebilmeleri için tarımsal desteklemeler erken dönemde ödendi.

Bölgede depremin yaralarını sarmaya çalışan çiftçiler, devletin de desteğiyle üretime kaldıkları yerden devam ediyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AA muhabirine, çalışkan ve üretken Kahramanmaraş çiftçisinin depremin yaralarını sarmasının ardından tarımsal üretime yoğunlaştığını söyledi.

Çetinkaya, buğday, arpa, şeker pancarı, biber gibi ürünlerin ekiminin yapıldığını, yazlık ürünlerin ekiminin sürdüğünü ifade etti.

Kent merkezinde 650 bin dönümlük alanda tarım yapıldığını belirten Çetinkaya, "Şu an için 200 bin dönüm arpa ve buğday ekili durumda. Kalan arazilerimizde yazlık ürünlerin ekimi yapılıyor." dedi.

Çetinkaya, çiftçilerin kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için işlerine dört elle sarıldığını vurgulayarak, atıl araziler dahil tüm alanların tohumla buluşturulacağını aktardı.

- "Devletimiz ve milletimiz zor günlerde yanımızda oldu"

Zor günlerin üstesinden üreterek geleceklerini dile getiren Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta tüm arazilerimiz ekili ve ekilmeye devam ediyor. Depremde ve daha öncesinde yaşadığımız salgın döneminde gördük ki gıda ihtiyacını karşılamak çok önemli. Dün olduğu gibi bugün ve bundan sonrasında da üreticilerimiz bir metrekare araziyi boş bırakmayacak. Tüm araziler ekilecek. Üretime devam edeceğiz."

Çetinkaya, depremden sonra üreticilerin mayıs ve haziran aylarında alacağı desteklemelerin devlet tarafından çiftçilerin hesaplarına yatırıldığına işaret ederek, şunları anlattı:



"Zor günler yaşayan çiftçilerimize ciddi anlamda katkı sağladı. Üreticilerimize ziraat odalarından ciddi manada yardımlar yapıldı. Bakanlığımızın deprem bölgesini destekleme projeleri kapsamında üreticilere tohum, fide ve yem dağıtıldı. Devletimiz ve milletimiz zor günlerde Kahramanmaraş halkının ve çiftçisinin yanında oldu."

- "Üreticiler arazilerde çalışmalarını sürdürüyor"

Üretici Yavuz Karasu, depremin tüm kenti etkilediğini ve üretim faaliyetlerinin bir süre aksadığını söyledi.

Kahramanmaraşlı çiftçilerin üretime devam ettiğini belirten Karasu, "Boş tarla bırakmıyoruz. Üreticiler arazilerde çalışmalarını sürdürüyor. Nisan yağışları da ekili ürünlerimize ilaç gibi geldi. Bol ve bereketli bir dönem geçirmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.





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