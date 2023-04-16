Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için bilim şenliği düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çocuklara yönelik, "Bilim Türkoğlu'nda Şişli Yanınızda" adı altında bilim şenliği organize edildi.

Depremlerin ardından, "kardeş ilçe" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ile İstanbul'un Şişli ilçeleri eşleştirildi.

Bu kapsamda, çocukların deprem nedeniyle yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmak üzere harekete geçen Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK desteğiyle Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine etkinlik çadırları kurarak bilim şenliği düzenledi.

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, AA muhabirine, ilçedeki ilk, orta ve lise öğrencilerinin katıldığı bilim şenliğinde çadırlara stant ve atölyeler kurulduğunu söyledi.

Yücel, etkinlikte okul müdürleri ve alanında uzman öğretmenlerden oluşan 35 kişinin görev aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz eğitimciyiz, kendi çocuklarımıza baktığımız zaman buradaki çocuklar hep aklımızda. Dolayısıyla daha sürdürülebilir bir çalışma yapmak istedik. Kurmuş olduğumuz konteyner sınıflarda bilgisayardan projeksiyona, perdesinden duvardaki saatine kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünerek buraya getirdik. Çünkü fiziki altyapısını da oluşturmak gerekiyordu. İlk geldiğimiz zaman çadırlarda çocuklarımızın eğitim görmeye ne kadar istekli olduklarını da görmüştük. O yüzden buradaki konteyner sınıflarımızı oluşturduk ve ilk dersi birlikte yaptık. Çadırdan çıktılar ve bu sınıflara geldiler. Öğretmenleri, 'çocuklar aynı ama yüzlerindeki ifade farklı' dedi. Biz de daha büyük bir gayretle çalıştık."

Çalışmalar kapsamında, TÜBİTAK'ın desteği ile düzenledikleri şenlikte çocukların yüzündeki gülümsemeyi devam ettirmek istediklerine işaret eden Yücel, "Çocuklar eğitime dair, kendi hayatlarına dair depremden önce hangi hayalleri kuruyorlarsa ve nerede kaldılarsa hiç duraksamadan oradan yollarına devam etmelerini istiyoruz. Onun için ellerinden tutup hem destekleme ve yetiştirme kurslarıyla hem bu şenliklerle onlara destek olacağız." dedi.

Yücel, depremzede çocuklar için sadece fiziki mekanlar oluşturmadıklarını, özellikle 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlık kursları başlattıklarını ve bu doğrultuda gerekli tüm materyalleri sağladıklarını aktardı.

"Çocuk gülerse dünya güler" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Yücel, "Bize ne kadar ihtiyaçları varsa, o kadar süre çocuklarla birlikte olacağız. Burada çok güzel dostluklar oluştu. Biz tanışıklığın ötesine geçtik. Buradaki sıkıntılar bittiğinde de bu iletişimin kesileceğini sanmıyorum." diye konuştu.

- "Kötü günlerde yanımızda oldular"

Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik ise kardeş ilçe Şişli'den gelen ekiplerin sadece eğitim öğretim değil, psikolojik, sosyolojik, maddi ve manevi her türlü desteği verdiklerini aktardı.

Ekiplerin, ilçenin, öğrencilerin ve kendilerinin ayakta durmasını sağladığını dile getiren Çelik, "İnşallah kardeşliğimiz iyi günlerde de devam edecek. Kötü günlerde yanımızda oldular. Biz de iyi günlerde inşallah gereken vefayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Proje yürütücüsü Dr. Kader Arkan Sezgin de etkinliğin üç gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Astronomi ve uzay bilimleri, robotik kodlama, oyun ve yaratıcı drama atölyeleri oluşturduklarını belirten Sezgin, amaçlarının çocukları gündemlerinden biraz uzaklaştırarak, moral ve motivasyon sağlamak, aynı zamanda da bilim ve sanatla buluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Uzman Öğretmen Sibel Türker Altan, gece gündüz çalışarak hazırladıkları proje sonucunda, alanda 42 etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliklere katılan öğrencilerden Zeynep Buğlem Arıcı ise depremin ardından ilk defa bu kadar eğlendiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Film seyrettiğini anlatan Elif Esma Kuş da geleneksel oyunlar oynayıp depremin etkisini atmaya çalıştığını kaydetti.

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