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Kahramanmaraşlı ustalar ata yadigarı mesleklerini sürdürmek için çırak bulamıyor

AA

Kahramanmaraşlı ustalar ata yadigarı mesleklerini sürdürmek için çırak bulamıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ZOBAR / HAKAN ŞAHİN - Kahramanmaraşlı çarık, yemeni, semer, bakır ve kalay ustaları, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini gelecek nesillere aktarmanın mücadelesini veriyor.

Mesleğin son temsilcileri olarak çalışmalarını sürdüren ve sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen depremzede ustalar, mesleklerini yaşatmak için çaba sarf ediyor. Ustalar, çırak bulamamaktan yakınıyor.

Çarıkçı Hakan Kopar, AA muhabirine, aile mesleğini yaşatmak için mücadele ettiğini söyledi.

Depremin ardından kentin yavaş yavaş canlanmaya başladığını belirten Kopar, "Tüm Kahramanmaraşlılar tekrar şehirlerine gelsinler, şehrimizi tekrar kalkındıralım." dedi.

Kopar, Tarihi Maraş Çarşısı'nda el işçiliği isteyen pek çok meslek bulunduğunu, depremin yaralarını saran ustaların işbaşı yaptığını ifade etti.

Geleneksel mesleklere çırak bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anlatan Kopar, şunları kaydetti:

"Kendi çocuğuma bu işi yaptıramıyorum. Meslek biraz ağır, sürekli oturup ve eğilip bir şeyler dikmek gerekiyor. Çırak gelmiyor, şimdiki nesil daha farklı işler istiyor. Meslek yavaş yavaş ölüyor. Kentimizde bu işi yapanların sayısı 10'u geçmez. Hiçbir ustanın yanında genç yok. O yüzden meslek unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bizler mesleğin son temsilcileri olarak elimizden geldiğince bu mesleği sürdürmek istiyoruz."

- "Ata yadigarı mesleğimizi gittiği yere kadar devam ettireceğiz"

Semerci Ömer Mankır ise dede mirası mesleği babasından öğrendiğini dile getirdi.

Mesleğini büyük bir aşkla sürdürdüğünü dile getiren 60 yaşındaki Mankır, depremin yaralarını sardığı gibi tarihi çarşıdaki dükkanında çalışmaya başladığını aktardı.

Mankır, mesleğin son demlerini yaşadığına dikkati çekerek, "Yeni yetişen ustalar yok. Allah ne kadar ömür verirse bu mesleği sürdüreceğiz. Çarşıda iki usta kaldık. Büyük bir felaket geçirdik ve depremi atlattık. İnşallah zor günleri de el birliğiyle çalışarak atlatacağız. Ata yadigarı mesleğimizi de gittiği yere kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.

- "Biz de bu mesleğin son temsilcileri olarak gelip dükkanımızı açtık"

Yarım asırdır semercilik yapan 70 yaşındaki Ali Özen, tarihi çarşıda geçmiş yıllarda onlarca semercinin çalıştığını ifade etti.

Özen, el işi mesleklerin unutulmaya yüz tuttuğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Hayvan gücüne ihtiyaç kalmadığı için mesleğimiz bitiyor. Depremi atlattık, Allah bir daha göstermesin. Hayata dönmek için bir yerden başlamak gerekliydi. Biz de bu mesleğin son temsilcileri olarak gelip dükkanımızı açtık ve herkese örnek olmak istedik."

Kalaycı Bünyamin Özdek de ata yadigarı mesleği devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

Depremden etkilenen çarşının yeniden açılmasıyla işbaşı yaptıklarını anlatan Özdek, "Zor günleri geride bıraktık. Hayata kaldığımız yerden devam etmek ve mesleği yaşatmak için çalışacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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