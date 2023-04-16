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Depremde yamaçtan kopan kayanın kamyonunu ikiye bölmesini unutamıyor

AA

Depremde yamaçtan kopan kayanın kamyonunu ikiye bölmesini unutamıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ZOBAR / HAKAN ŞAHİN - Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle yamaçtan kopan kayaların kamyonuna ve evine isabet ettiği anları unutamayan afetzede, yaşadıklarını anlattı.

Onikişubat ilçesine bağlı, yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Şahinkayası Mahallesi, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilendi.

Mahalleye adını veren ve yerleşim birimine hakim tepede bulunan Şahinkayası'nda "Kale" adı verilen mevkiden ikinci depremin ardından kopan kayalar, Selim Karasu'nun evi, kamyonu, traktörü ve ahırında hasara yol açtı. Ahırdaki çok sayıda küçükbaş hayvan, tavanının çökmesi sonucu telef oldu.

Kayanın ikiye böldüğü kamyonun kasasında hasar oluşurken, çekici kısmı ise tamir edilmek üzere sanayiye götürüldü.

Selim Karasu, AA muhabirine, depremde yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.

Elbistan merkezli ikinci deprem sırasında arkadaşlarıyla dışarıda bulunduğunu anlatan Karasu, "Birden gürültüyle sallantı geldi. Kayanın geldiğini gördük ve o anda seyrettik, yapacak hiçbir şey yoktu. Taş 10 metre atladı, sekerek geldi. Yuvarlanarak gelse belki bu kadar olmazdı. Önce kamyona vurup ikiye böldü, sonra traktöre çarptı, oradan ahıra ve eve vurdu. O anda taşa sadece baktık." dedi.

Evi, kamyonu, traktörü ve ahırının zarar gördüğünü belirten Karasu, ahırdaki 80 küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Karasu'nun annesi Meryem Karasu ise tonlarca ağırlıktaki kayaların yerleşim alanına kadar gelmesi dolayısıyla endişe duyduklarını ifade etti.

Depremin etkisiyle Şahinkayası'ndan kopan kayaların evine isabet ettiğini belirten Karasu, "Yukarıdan kaya geldi. Önce kamyona, ardından eve vurdu. Daha sonra ahırın üzerine düştü ve oradan da aşağıya yuvarlandı. Koyunlarımız telef oldu. Evimizde ağır hasar oluştu." diye konuştu.

- "Kayalar nedeniyle korkuyu hepimiz yaşıyoruz"

Mahalle muhtarı Hasan Şişman, kayaların kopması nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu söyledi.

Kayaların tekrar düşmesinden korkan vatandaşların çadırlarda yaşadığını dile getiren Şişman, "Kayalar nedeniyle korkuyu hepimiz yaşıyoruz. Kayalara yakın olan yoldan geçerken, kaya düşer endişesiyle hızla geçiyorum. Şu an dahi aralıklarla sallantılar oluyor." dedi.

- Kaya düşmesine karşı kanal çalışması yapıldı

Şişman, mahallede kaya düşme tehlikesine karşı kanal çalışması yaparak önlem alan yetkililere teşekkür etti.

Afetzede Nuri Tut ise depremde evinde hasar oluştuğu için ailesiyle çadırda yaşadığını ifade etti.

Zaman zaman sallantılar nedeniyle tedirgin olduklarını dile getiren Tut, şunları kaydetti:

"Kayalar düşer diye çekiniyoruz. Bir müddet kayaların oluşturduğu risk nedeniyle yollar kapalı kalmıştı. Şimdi yollar açıldı ancak kayalardan tedirginiz. Allah böyle bir felaketi yaşatmasın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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