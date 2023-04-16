Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kahramanmaraş'ta 654 enkazı kaldırdı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesindeki 654 binanın enkazını kaldırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarına, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek verdi.

Belediyenin 360 personeli, 28 kamyon ve palet ekskavatör yardımıyla, 654 adreste enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, kentten ayrıldı.



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