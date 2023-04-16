Azerbaycan heyeti Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, enkazların kaldırılmasında, yeni binaların yapılmasında ülkesinin kardeş olarak Türkiye'nin yanında bulunacağını söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un eşlik ettiği, Büyükelçi Mammadov ve beraberindeki Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, milletvekili Ziyafet Asgarov, Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Afgan Valiyev, Konut İnşaatı Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sadig Sadigov, Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin ve Cavit Abidov ile Karabağ savaşı gazisi Ehliyet Mehdiyev'in yer aldığı heyet, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki depremzedelerle bir araya geldi.

Büyükelçi Mammadov, bu depremde Türk milletinin yalnız olmadığını belirterek, "Azerbaycan her zaman yanınızda. Enkazların kaldırılması, yeni binaların dikilmesinde Azerbaycan olarak, kardeş olarak yanınızda olacağız." dedi.

Yeni evlerin yapılmasına katkıda bulunacaklarını vurgulayan Mammadov, "İnşallah gelecek yıl bayramı kendi evlerinizde yapacaksınız. Yalnız değilsiniz, sizleyiz." diye konuştu.

- "Kötü günlerde birbirimizin yanında olmamız, birbirimizi desteklememiz lazım"

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aliyev ise iyi ve kötü günlerde iki ülkenin hep birlikte olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğunu yineleyen Aliyev, "Azerbaycan halkının bir sıkıntısı olursa Türkiye devleti, Türkiye halkı, Azerbaycan'ın yardımına koşmuştur. Aynı zamanda da Azerbaycan vatandaşları, bir kardeşi gibi her zaman onun yanında olmuştur. Tüm savaşlarda Azerbaycan halkı, Türkiye'nin yanında olur, Türk halkı da Azerbaycan'ın yanında olur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin iki devlet, tek millet olduğunun altını çizen Aliyev, şöyle devam etti:

"Kötü günlerde birbirimizin yanında olmamız, birbirimizi desteklememiz lazım. Bugün genç nesillerimiz, bundan sonra gelen insanlarımız için bugüne kadar olan kardeşliğimizi göstermeliyiz. Bilirsiniz, Azerbaycan toprakları 30 seneye yakın işgal altındaydı. Azerbaycan'ın haklı davasında ilk olarak Türk devleti yardımcı oldu. Türk devletinin ulusal arenalarda Azerbaycan devletini desteklemesi, Azerbaycan halkının hafızasında ebedi yer edindi."

Aliyev, Azerbaycan'ın, Türkiye'yi her daim desteklediğine ve yardım ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mız İlham Aliyev, Türkiye'de baş veren bu hadiselerde, Antalya'da olan yangınlarda devletimizin grupları yardıma koştu. Bugünlerde bu depremde Cumhurbaşkanı'mız talimatıyla herkes Türkiye'ye yardıma geldi. Bugünlerde destek vermek için Türkiye'ye gelmek isteyen binlerce, milyonlarca insanlarımız var. Bugün buraya gelmek bize nasip oldu."

Devlet sanatçısı Azerin ise Türk halkıyla hep beraber olduklarını ifade etti.

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